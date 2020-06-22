WWDC 2020: آبل تكشف عن نسخة watchOS 7 وتدعم سماعتها بميزات جديدة

مؤتمر آبل للمطورين WWDC 2020 يشهد إطلاق نظام السماعة اللاسلكية AirPods OS وتحديث watchOS 7.

كشفت شركة آبل عن التحديات التي لحقت بنظام تشغيل سماعتها اللاسلكية AirPods OS. خلال مؤتمر المطورين WWDC 2020، وذلك بتدعيم السماعات بمزيد من الخصائص التي تضمن لها الأفضلية على المستوى البرمجي.

أولى تلك التحديثات الجديدة والمفيدة جاء باقتران تلقائي بين السماعات وأجهزة آبل المختلفة؛ حيث وضحت الشركة في حال انتهاء المستخدم مثلاً من الاستماع لمحتوى عبر الآيفون وقام بالتقاط الآيباد ستتصل السماعات تلقائياً بالجهاز الأخر وهكذا هو الحال مع أجهزة الماك أيضا.

أما الميزة الأخرى والجديدة التي كشفت عنها الشركة هي Spatial ِAudio والتي تقدم صوت محيطي مميز في جميع الحالات التي يكون عليها المستخدم حتي في ظل حركة الرأس الدائمة أو الجهاز.

على الجانب الأخر قامت آبل بالكشف عن النسحة الجديدة من نظام ساعتها الذكية “watchOS 7 ” مع تسليلط الضوء على توفر 20,000 تطبيق مختلف للعمل على الساعة، مع التأكيد على تسهيل تجربة المستخدمين وتبسيطها.

أما بالنسبة للميزات الجديدة التي وفرها التحديث هي القدرة على مشاركة واجهة الساعة وتوفير عدد منها أيضاً عبر متجر App Store لتأتي هذه الميزة متماشية مع ما سبق تسريبه.

فيما أشارت آبل إلى قدرة مطوري الطرف الثالث على توفير واجهات لساعتها الذكية يمكن للمستخدمين الإستفادة منها؛ أما على جانب التوافق بين نظام watch OS و iOS فقد أضافت الشركة العديد من الميزات وتحسينات على وصول الإشعارات.

كما أضافت الشركة ميزة جديدة لتعقب الرقص يستطيع المستخدم من خلالها جمع معلومات حول النشاط الذي يقوم بشكل مشابه لما يتم جمعه من النشاطات الرياضية الأخرى وتلك المتعلقة بالصحة وتتبع النوم.

كورونا في البال مع نظام ساعات آبل الذكية watchOS 7

ومع الهوس الحاصل في العالم في ظل جائحة كورونا سيأتي النظام الجديد مع ميزة غسل اليدين حيث تتعرف الساعة على كون المستخدم يقوم بغسل يديه من خلال حركة اليدين والتقاط صوت الماء، وبالتالي تنبيهه في حالة أن المدة لم تكن كافية لنظافة تامة لغسل يده بشكل جيد.