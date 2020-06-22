WWDC 2020: آبل تعيد تصميم سيري وتدعمه بمزيد من الميزات

تحسينات كثيرة على المساعد الصوتي سيري مع نظام تشغيل iOS 14 ضمن مؤتمر آبل للمطورين WWDC 2020.

بدء منذ قليل مؤتمر المطورين العالمي لشركة آبل WWDC 2020 وكما كان منتظراً بدأت الشركة بالكشف عن أحدث إصدارات أنظمة التشغيل خاصتها وبطبعية الحال سلطت الضوء على مساعدها الصوتي سيري الذي تم تدعيمه بمزيد من الوسائل لتسهيل تجربة المستخدم.

أول تلك الإضافات التي حصل عليها المساعد الصوتي مع نسخة نظام iOS 14 القادمة هي إعادة التصميم الجديدة لواجهة المساعد عبر كرة ملونة أسبه بالبلورة السحرية تظهر أسفل الواجهة عند بدء التشغيل وإعطاء الأوامر على عكس ما اعتدنا على رؤية في النسخة السابقة من iOS من احتلا المساعدة لكامل الواجهة عند الاستدعاء.

كما أن الإضافة الأخرى البارزة كانت بإخراج المعلومات التي يتم طلبها من سيري على شكل إشعارات مماثلة للتنبهيات التي نخصل عليها من تطبيقات النظام الأخرى أو تلك التي نتلاقها من تطبيقات التواصل الاجتماعي. بالإضافة لما سبق ستدعم سيري إرسال الرسائل الصوتية وذلك بالتزامن مع استخدام تطبيق الرسائل iMessage.

ويجدر بالذكر أن سيري تلقت 25 مليار طلب خلال الشهر الماضي وفقاً لما صرحت به Yael Garten مدير البيانات والهندسة لقسم المساعد الصوتي في شركة آبل؛ وهو ما دفع بزيادة اهتمام الشركة بهذا الجانب والاستثمار بشكل أكبر، وعلى الغالب سنري اختبارات المساعد الصوتي على أنظمة الشركة الأخرى ببعض التخصيصات التي تناسب كل منها.