يُوفّر لك تطبيق Sky Wifi الجديد عادات رقمية متوازنة لجميع أفراد العائلة

Sky Wifi هو تطبيق جديد يسمح لك بإدارة اتصال شبكة الواي فاي “Wi-Fi” الخاص بك بطريقة بسيطة وآمنة، مع هدف أسمى يتمثّل في إنشاء روتين رقمي آمن وسليم، كما ويُوفّر إمكانية التحكم في اتصالك وتخصيصه من خلال إنشاء ملفات تعريف لكل فرد من أفراد الأسرة وذلك من خلال ربط وإدارة كل جهاز على حدة.

والأهم من ذلك، أن التطبيق يتيح لك معرفة المدة التي يقضيها كل فرد من أفراد العائلة عبر الإنترنت، كما يوفر أدوات الرقابة الأبوية لحماية تصفح الأطفال، ومع الأخيرة من الممكن إنشاء روتين رقمي صحي، على سبيل المثال التخطيط لإلغاء تنشيط الاتصال على أجهزة الأطفال، أو عن طريق تحديد وقت الاستخدام اليومي، أو تلقي إشعار فور الدخول أو الخروج من الشبكة.

وليس هذا فحسب، حيث يدعم تطبيق Sky Wifi أيضًا، إمكانية تغيير اسم وكلمة مرور شبكة الواي فاي، بالإضافة إلى أنه يمكن لمالكي Ultra Wifi تنشيط وتكوين Sky Wifi Pods وتوسيع الشبكة في جميع أنحاء المنزل.

أخيرًا، هذا التطبيق الجديد متاح للتحميل مجّانًا وبشكل كامل ودون أي عمليات شراء داخلية، ومع ذلك فهو مدعوم بالإعلانات، وللاستفادة منه، يكفي أن يكون جهازك يعمل بنسخة إصدار نظام تشغيل أندرويد 6.0 فأحدث.

تحميل تطبيق الواي فاي Sky Wifi على أندرويد.