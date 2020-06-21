يسمح لك تطبيق LinKeep الجديد بتخزين جميع الروابط وإدارتها بسهولة

متابعة لكل ما هو مهم وجديد في عالم التطبيقات، معنا هنا أحد التطبيقات الجديدة وهو تطبيق LinKeep المتاح حصرًا لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد ، ويمكننا تعريفه بأنه عبارة عن تطبيق يسمح لك بتخزين ومشاركة جميع الروابط التي تهمك بطريقة سريعة وسهلة، مع إمكانية فهرستها وتصفيتها حسب الفئة.

كذلك، تتيح لك الأداة إضافة رابط من التطبيق أو مباشرة من المتصفح أو من أي تطبيق آخر عبر زر المشاركة، أو حتى التعامل مع الرابط عن تحديده وظهور القائمة السياقية المعتادة، كما ومن الممكن فتح الروابط في المتصفح أو في التطبيق المقابل، وعند سحب رابط إلى اليمين أو اليسار سيتم حذفه او نقله على التوالي.

وليس هذا فحسب، حيث يدعم تطبيق LinKeep أيضًا إمكانية نسخ الروابط تلقائيًا إلى خدمة جوجل درايف يوميًا، بنفس الوقت يمكن إجراء عملية النسخ الاحتياطي داخل الجهاز لتصديرها يدويًا بسرعة وأمان، وإن تحدثنا عن التخصيص، فالتطبيق يدعم التحويل للسمة المظلمة أو الفاتحة تلقائيًا وحسب الوقت، أو تحديد السمة حسب المعمول به جهازك الأندرويد.

أخيرًا، تطبيق LinKeep متاح للتحميل مجّانًا ولكنه مدعوم بإعلانات، ولإزالتها عليك شراء النسخة الكاملة من داخل التطبيق، ويكفي للاستفادة منه أن يكون جهازك يعمل نسخة إصدار أندرويد 6.0 فأحدث.

تحميل تطبيق LinKeep على نظام تشغيل أندرويد.