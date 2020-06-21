هواوي تطلق هاتف HUAWEI Y6p في المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة هواوي السعودية اليوم عن هاتف إطلاق هاتف HUAWEI Y6p في المملكة، لينضم بذلك إلى سلسلة هواتف Y من الفئة الابتدائية. يحمل الهاتف بطارية بسعة 5,000 ملي أمبير/ ساعة، وكاميرا ثلاثية مع عدسة رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، ذاكرة رام بسعة 3 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت.

يوفر الهاتف مدة عمل طويلة بفضل بطاريته ذات 5,000 ملي أمبير/ ساعة، حيث تقول الشركة أنه يمكنه العمل حتى 32 ساعة متواصلة على شحنة واحدة. ويتميز كذلك بميزة الشحن العكسي، ما يحول البطارية لبنك طاقة لشحن الهواتف الأخرى.

كما يتمتع هاتف هواوي HUAWEI Y6p بوجود كاميرا ثلاثية مع عدسة رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، كاميرا بعدسة تصوير عريضة بدقة 5 ميجابيكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابيكسل. فيما يحمل على الجهة المعاكسة كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مزودة بخوارزميات تجميل متقدمة، تقدم خيارات مخصصة تساعد المستخدمين على التقاط صور سيلفي رائعة، وذلك على شكل ثقف شاشة بقياس 6.3 بوصة بدقة HD+ وعدد بكسلات (1600×720).

ويأتي الهاتف مع معالج MTK Helio P22 ثماني النواة، بجانب ذاكرة رام 3 جيجابايت بجانب 64 جيجابايت قرص تخزين داخلي للوسائط والتطبيقات. كذلك يضيف منفذ لدعم بطاقات الذاكرة الخارجية بسعة تصل إلى 512 جيجابايت عبر ذاكرة 4microSD.

بالإضافة لذلك، يعمل الهاتف مع واجهة مستخدم EMUI 10.1 من هواوي ويدعم تقنيّة HUAWEI SuperSound لزيادة الحد الأقصى لمخرجات الصوت إلى 88 ديسيبل، و HUAWEI Histen 6.0 لتقديم تجربة صوت محيط أفضل.

يقدم هاتف HUAWEI Y6p متجر هواوي AppGallery مثبت مسبقًا، والذي يتيح لهم إمكانية الوصول إلى التطبيقات التي يرغبون بها مع الحظر المفروض على الشركة من جوجل جوجل.

سعر وتوافر هاتف هواوي HUAWEI Y6p

يتوفر الهاتف بالألوان الثلاثة؛ Midnight Black و Phantom Purple و Emerald Green الآن في الممكلة العربية السعودية وبسعر 549 ريال، وسيحصل المشترون على هدايا على شكل سماعات هواوي الرياضية باللون الأسود، ومساحة تخزين سحابية لمدة عام من الشركة بسعة 15 جيجابايت عند الشراء بين 21 إلى 30 يونيو.

يمكن الشراء من متجر هواوي الرئيسي في الرياض بارك ومتجر الشركة الإلكتروني والعديد من متاجر التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.