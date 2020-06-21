لينوفو تطلق أوّل حاسوب محمول قابل للفصل “Lenovo Yoga Duet” في السعودية

أعلنت شركة لينوفو اليوم عن اطلاق أول حاسوب شخصي محمول قابل للفصل في المملكة العربية السعودية تحت اسم “Lenovo Yoga Duet 7i”. يقدم الجهاز الدعم لشبكات الاتصال، ويعمل مع نظام تشغيل ويندوز 10 ، كما يوفر قلم Lenovo E-Color من الشركة.

يتميز جهاز Lenovo Yoga Duet بتصميمه المميز والخفيف مع وزن يبلغ 1.16 كجم. ويحمل معه أول لوحة مفاتيح بلوتوث (5.0) قابلة للفصل على الإطلاق مع إضاءة خلفية لتمكين وضع العمل الحر. ويضيف مسند قابل للتعديل لسهولة العرض والتحويل إلى وضع الكتابة.

ويوفر أول حاسوب محمول قابل للفصل من لينوفو تقنية الاتصال مع Wi-Fi 6 Gig+ من إنتل، كما يوفر دعم الاتصال مع شبكات الهاتف LTE/4G.

يدعم الجهاز مع نظام تشغيل ويندوز 10 مزايا تسجيل الدخول بالتعرف على الوجه عبر كاميرا الأشعة تحت الحمراء (IR)، مع تقنية Windows Hello. كما تعمل ميزات الاستشعار فيه مثل Glance by Mirametrix على حماية الخصوصية والشاشة من العيون التي تسترق النظر وتقوم بإيقاف الفيديو تلقائيًا عند الابتعاد عن الشاشة. فضلًا عن إتاحة نقل المحتوى من شاشة الجهاز إلى شاشة متصلة عبر حركة واحد من رأسك.

يتميز حاسوب لينوفو المحمول Lenovo Yoga Duet 7i بمزايا عالية

يأتي Lenovo Yoga Duet 7i مع معالج Core i7 من الجيل العاشر مع ذاكرة رام تصل حتى 16 جيجابايت DDR4 وقرص تخزين حتى 1 تيرابايت PCle SSD، وشاشة تعمل باللمس مقاس 13 بوصة بدقة IPS 2K مع حواف نحيفة ونموذج لوني معياري أحمر أخضر أزرق 100% للاستمتاع بمجموعة ألوان مبهرة بإضاءة 450 شمعة. ويتوفر الجهاز بلونين أنيقين هما Slate Grey وOrchid ويتميز بلمسة معدنية أنيقة على غلافه ليلفت أنظار الجميع.

ويساعد قلم Lenovo E-Color الجديد الاختياري الذي يمكن إعادة شحنه على تدوين الملاحظات والكتابة بطريقة أسهل، حيث يحتوي على مستشعر ذكي مدمج يتيح لك التقاط الألوان من الأدلة أو أي أداة من الواقع بمجرد لمس سطح الأداة بطرف القلم أثناء الضغط للأسفل كما تقول الشركة. ويقوم باستخدم أي لون تم التقاطه في الأعمال الفنية التي تم تصميمها بتطبيقات التصميم الشائعة مثل Adobe Photoshop و Adobe InDesign وAdobe Illustrator.

يضيف الجهاز دعم نظام Dolby Audio الصوتي ونظام المشاهدة Dolby Vision. وبطارية تصل مدة عملها إلى 10.8 ساعة على شحنة واحدة وفقًا للشركة، حيث تم تحسينها بالذكاء الاصطناعي لتزيد من متوسط عمر البطارية حتى 20% عند تفعيل الإعداد المتوسط والمتوازن عبر الخاصية الحصرية الذكية Lenovo Q-Control.

السعر والتوافر في المملكة العربية السعودية

يبدأ سعر جهاز Lenovo Yoga Duet مع معالج إنتل Core i5 بما في ذلك الغلاف ولوحة المفاتيح والقلم من 3,999 ريال سعودي متضمن ضريبة القيمة المضافة، ويرتفع السعر عند ارتفاع المواصفات ووجود معالج Core i7 – نسخة Lenovo Yoga Duet 7i.

من المتوقع أن يصبح متوفر بداية من شهر يونيو 2020 عبر موقع Lenovo.com ومتاجر تجزئة مختارة في المملكة العربية السعودية.