جوجل تعلن إيقاف خدمة طباعة صور جوجل الشهرية في 30 يونيو الجاري

أشار موقع The Verge إلى أن شركة جوجل ستقوم بإيقاف خدمة طباعة الصور المرفقة لخدمة صور جوجل في 30 يونيو الجاري؛ حيث كانت قد أطلقتها تحت الاختبار في فبراير الماضي بسعر 8 دولارات شهرياً.

وتقوم فكرة الخدمة على اختيار 10 صور شهرياً من صور جوجل لدى المستخدمين بعملية تتم عبر أدوات وتقنيات الذكاء الصناعي مع تفضيلات يستطيع تحديدها المشترك نفسه من حيث نوعية الصور المراد طباعتها والكادر الظاهر فيها.

ومن الظاهر أن قرار الشركة لن يكون إيقاف الخدمة بشكل نهائي وفقاً لما أشار له التقرير في وقت قالت في تعميها الداخلي للموظفين أنها تسعى لتضمين الميزة في نطاق أوسع مما قد يعني أننا قد نراها مدمجة في خدمات أخرى أو سيتم إخراجها مستقبلاً بصيغة مغايرة.

وبالخوض قليلاً في الأسباب التي دفعت الشركة لإعلان إيقاف الخدمة خلال فترة قريبة نسبياً من بدء التجارب الحية مع المستخدمين؛ يمكن أن نرى مدى تأثير جائحة كورونا على قرار الشركة مع دخول تطبيق الحجر المنزلي وحظر التجوال في غالبية المناطق والبلدان نهاية فبراير ومع بداية مارس الماضي.

أي ما يعني عدم وجود دافع لدى المستخدمين للاشتراك بالخدمة في ظل عدم التنقل والسفر أوالسياحة؛ لكن الغريب هو قيام جوجل باتخاذ هذا القرار بشكل سريع وعدم الانتظار لوقت أطول لرية مدة جدوى القكرة والذي يرجح بشكل قوي أن الشركة لديها خطة أكثر نجاعة لدمج الميزة ربما سنراها خلال الفترة القادمة.

المصدر

Engadget