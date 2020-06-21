أدوبي تطالب المستخدمين بإلغاء تنصيب Flash Player قبل نهاية العام

لم يعد خفياً استغناء غالبية متصفحات الويب والمواقع عن مشغل الفلاش (Flash Player) والذي كان ضرورياً لعمل المحتوى فيها لمدة طويلة؛ حيث جاء هذا الاسغناء لصالح تقنية HTML5 التي أثنت نجاحها من حيث سلاسة العمل والحماية.

وفي هذا الصدد طالبت شركة أدوبي المستخدمين إلغاء تنصيب مشغل الفلاش عن أجهزتهم في فترة حتى أخر العام الجاري 2020 حيث ستصل البرمجية في ذلك الموعد إلى نهاية عمرها الافتراضي في 31 ديسمير ولن يتم تدعيمها بأي تحديثات أمان.

وعلاوة على ذلك ستقوم الشركة بإزالة روابط تحميل Flash Player من مواقعها بشكل كامل مما سيمنع المستخدمين من تنصيب البرمجية وبالتالي ضمان عدم الاستمرار في استخدامها.

وتعد خطوة أدوبي هذه للتخلص من استخدام Flash Player من أكثر خطط الشركات تزمتاً عندما يتعلق الأمر بايقاف دعم برمجية معينة؛ لكن بالنسبة لها وما يتعلق بمشغل الفلاش يمكن تقبل هذا الفعل نظراً للخطر الذي يشكله من باب الأمان وخصوصية المستخدمين.

حيث يعتبر مشغل الفلاش من أكثر نقاط الضغف التي يستغلها القراصنة لتنفيذ عملياتهم عبر حق برمجيات خبيثة والحاق الضرر بالمستخدمين؛ هذا في ظل دعم الشركة له بالتحديثات الأمينة فما بالكم بعد إنهاء الدعم!.

المصدر

zdnet