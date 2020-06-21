آبل تعيد إغلاق 11 متجر في الولايات المتحدة بسبب كورونا

بعد أن فتحت شركة آبل متاجرها مؤخراً في الولايات المتحدة ، تراجعت وأعادت إغلاق 11 متجر في عدة ولايات مؤقتاً حتى إشعار آخر.

وكانت آبل قد أغلقت كافة متاجرها حول العالم ما عدا الصين منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا. ومن ثم عادت لفتح متاجرها في الولايات المتحدة في مايو الماضي جزئياً واقتصرت على تقديم بعض الخدمات.

والآن بحسب متحدث رسمي للشركة، فإنها تعيد إغلاق بعض متاجرها في فلوريدا، أريزونا، كارولينا الشمالية والجنوبية مؤقتاً، بداية 20 يونيو.

وتواصل الشركة دراسة بيانات الإصابات الجديدة وتوزعها الجغرافي واتجاهات تطورها المستقبلي لتحدد إمكانية استمرار فتح أو إعادة إغلاق متاجرها.

يذكر أن آبل ألمحت لإمكانية إعادة إغلاق متاجرها بعد أن فتحتها في مايو بحسب الظروف الصحية ومستجدات الإصابات.

المصدر:

Bloomberg