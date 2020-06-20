Sonos تُطلق تطبيقها الرسمي لمستخدمي أندرويد على متجر جوجل بلاي

يعمل تطبيق Sonos على تحسين نظام الصوت المنزلي المتصل عبر شبكة Wi-Fi اللاسلكية.

Sonos هو التطبيق الرسمي الذي يسمح لك بتحسين تجربة الاستماع مع أجهزة هذه العلامة التجارية للحصول على صوت أكثر إشراقًا، ويوفّر إمكانية تخصيص نظام الصوت المنزلي المتصل عبر Wi-Fi وتشغيل أي مسار صوتي أو بودكاست أو كتاب صوتي أو محطة راديو في أي غرفة، مع القدرة على ضبط مستوى الصوت ومنتجات المجموعة للاستماع إلى نفس المحتوى في نفس الوقت أو تشغيل شيء مختلف في كل غرفة.

بالتالي، يعمل هذا التطبيق على تحسين تجربة الاستماع، فضلًا عن سماحه لك بتوصيل خدمات البث المفضلة لديك محاذاة بأي مساعد صوتي، وهناك الدعم للوصول إلى Sonos Radio للاستماع إلى 60.000 محطة مجانية على نظامك.

بدوره أيضًا، يتضمن التطبيق الجديد ميزة Night Sound التي من شأنها تقلل المؤثرات الصوتية العالية لكي لا تزعج من حولك، وهناك قسم المفضلة “My Sonos” الذي يهدف للوصول بشكل أسرع إلى ما تريده، فضلًا عن ميزة المنبه وربطه مع محطة راديو أو مسار صوتي محدد أو حتى مع قائمة تشغيل تقوم بتخصيصها بنفسك.

أخيرًا، هذا التطبيق متاح للتحميل بشكل مجاني على متجر جوجل بلاي دون أي إعلانات أو عمليات شراء داخلية، وللاستفادة منه يجب أن يعمل جهازك بنسخة إصدار أندرويد 8.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Sonos على نظام تشغيل أندرويد.