روسيا ترفع الحظر عن تطبيق تيليجرام

قررت روسيا رفع الحظر عن تطبيق التواصل تيليجرام وذلك بعد أن أعلنت الخدمة عن نيتها في المساعدة بمكافحة الإرهاب، على حد تعبير وكالة الرقابة على الاتصالات الروسية Roskomnadzor.

وكانت روسيا قد حجبت تيليجرام منذ ابريل 2018 بعد رفض الخدمة تسليم السلطات مفاتيح فك تشفير الرسائل لمنعها من الوصول لبيانات المستخدمين.

واستخدمت عدة منظمات إرهابية بما فيها داعش تطبيق تيليجرام للتواصل فيما بين عناصرها، ومع عدم تسليم الشركة مفاتيح فك التشفير، فإنها اعتبرت انتهاك لقوانين مكافحة الإرهاب الروسية، ما دفعها إلى حجبها.

وكان مؤسس الخدمة الروسي الجنسية Pavel Durov قد صرّح حينها أن الخصوصية ليست للبيع، ولايجب انتهاك حقوق الإنسان تحت ذريعة الخوف أو الطمع.

ولجأ المستخدمين من داخل روسيا إلى اتباع الحلول الالتفافية لاستخدام تيليغرام، بالرغم من أن السلطات حجبت 15.8 مليون عنوان ip للمستخدمين، وحتى حجبت خدمات VPN لتجاوز الحجب.

يذكر أن تيليجرام لديه حالياً 400 مليون مستخدم نشط شهرياً، ونمى عدد مستخدميه بمقدار الضعف مقارنة مع العام الماضي، ويأتي سماح استخدام الخدمة الآن في روسيا كدفعة إضافية لزيادة عدد المستخدمين.

المصدر:

Reuters