جوجل تطلق Keen منافس خدمة الصور Pinterest

أطلقت شركة جوجل تطبيق تجريبي جديد يستخدم الذكاء الاصطناعي في مجال الصور يدعى Keen قد يعتبر منافس لخدمة بنترست Pinterest.

تقوم الخدمة على إنشاء keen وهو الموضوع الأساسي الذي ستجمع الصور المرتبطة به. ويمكنك مشاركة تجميعتك مع الآخرين وحتى العثور على المزيد من الصور بناءً على ما قمت بحفظه من صور واهتمامات.

من الواضح أن الغاية من الخدمة حالياً استعراض قدرات جوجل في الذكاء الصنعي للتعرف على الصور ومحتوياتها واقتراحها حسب الاهتمام. يشبه keen خدمة بنترست من حيث اللوح الذي يتم تثبيت الصور عليه، وأن تكون الصور مرتبطة بمواضيع واهتمامات أو هوايات.

تحاول جوجل التميز على بنترست من خلال قدرات تعلم الآلة الموجودة لديها. وتسعى لرفع دقة الصور المقترحة المرتبطة باهتمامات المستخدم.

بكل حال مثل باقي التطبيقات التجريبية التي تطلقها مسرعة الشركة الداخلية والتي تعرف باسم Area 120 team, قد لا تلقى النجاح والاهتمام الكبير وتغلقها بعد سنة أو أقل، لكنها تبقى نموذج حي لاختبار الأفكار والإمكانيات التي تتوفر لديها.

Keen متاحة على الويب وأندرويد فقط حالياً. ويمكن تحميل التطبيق من هنا.

المصدر:

keenMedium