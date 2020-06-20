جديد التطبيقات: Weather forecast لعرض توقعات الطقس وأكثر

Weather forecast يُقدّم لك جديد توقعات الطقس الدقيقة مع ميزة الرادار والعديد من التطبيقات المصغرة.

لحسن الحظ، لدى مستخدمي أندرويد القدرة على تجربة عشرات البدائل من تطبيقات وخدمات الطقس، Weather forecast أحدث التطبيقات التي تدخل القائمة، ومن النظرة الأولى نجد أن التطبيق مفيد وقوي حقًا، حيث يمكن تعريفه بأنه عبارة عن تطبيق يقدم تنبؤات الطقس لكل ساعة ولكل يوم ولسبع أيام قادمة.

وما يُميز هذا التطبيق، أنه يقوم بتحديث المعلومات كل ساعة للكثير من التفاصيل الجوية، مثل درجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاهها والرطوبة واحتمالية هطول الأمطار والضغط الجوي ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية ونقطة الندى والسحب والجداول الزمنية لشروق الشمس وغروبها وأكثر من ذلك بكثير.

أيضًا، يسمح لك Weather forecast بمراقبة جديد توقعات الطقس في مواقع متعددة من خلال التمرير عليها بتمرير جانبي، على أن يتضمّن أيضًا رادار يعرض بشكل بياني الحالة وتطور الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة وهطول الأمطار والسحب والضغط الجوي.

وبالانتقال إلى إعدادات التطبيق، يمكنك اختيار وحدات القياس المفضلة، وتفعيل استقبال الأخبار والإشعارات، كما يمكنك تمكين المظهر الداكن لواجهته الخاصة، محاذاة بذلك، يُوفّر التطبيق أيضًا مجموعة واسعة من التطبيقات المصغرة “الويدجت”، التي يمكن تمكينها من على الشاشة الرئيسية.

أخيرًا، هذا التطبيق متاح للتحميل بشكل مجاني، وهو مدعوم بإعلانات وبعض المشتريات الداخلية، على أن يدعم الكثير من اللغات من بينها اللغة العربية، ويكفي للاستفادة منه أي يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 4.4 فأحدث.

تحميل تطبيق Weather forecast على أندرويد.