تطبيق Pokémon Smile لتحفيز الصغار على تنظيف أسنانهم من خلال اللعب

بوكيمون سمايل أو Pokémon Smile باللغة الإنجليزية، هو عبارة عن تطبيق يُحفّز الصغار على تنظيف أسنانهم بطريقة ممتعة من خلال التعاون مع بعض البوكيمونات المفضلة من أجل هزيمة البكتيريا التي تسبب التسوس، وتكتمل التجربة من خلال الاستعانة بكاميرا الهاتف الأمامية محاذاة بالنظر إلى شاشة الهاتف.

ومن خلال تنظيف الأسنان باتساق وعناية يمكن للمستخدمين إنقاذ البوكيمون المسجون من البكتيريا، على أن يكون هناك أكثر من 100 بوكيمون على اللاعب أو المستخدم انقاذه، ومن خلال تفريش الأسنان كل يوم، سيتمكن اللاعبون من الحصول على أغطية رأس فريدة وممتعة لارتدائها أثناء تنظيف أسنانهم، وسيكون بإمكانهم أيضًا الحصول على جوائز وألقاب أخرى من خلال التطبيق.

كما ويوفر تطبيق Pokémon Smile إمكانية التقاط الصور بينما يقوم المستخدمين بتنظيف أسنانهم وتزيينهم بالعديد من الملصقات، فضلًا عن تقديم التطبيق لنصائح مفيدة حول كيفية تنظيف أسنانك بالفرشاة بشكل أفضل، مع سماحه لك بإعداد ما يصل إلى ثلاثة تنبيهات يوميًا لتذكيرك بموعد تنظيفها، كذلك اختيار مدة التنظيف “دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث”.

أخيرًا، يتوفّر تطبيق بوكيمون سمايل على نظام تشغيل أندرويد بشكل مجاني وبدون أي عمليات شراء داخلية، ولتحميله يجب أن يكون جهازك يعمل مع إصدار نظام أندرويد 6.0 فأحدث، مع الإشارة إلى أن التطبيق قد لا يعمل بشكل صحيح على أجهزة معينة.

تحميل تطبيق Pokémon Smile على نظام أندرويد.