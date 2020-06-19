لينوفو تُحدث مجموعة جديدة من سلسلة ThinkPad بمعالجات إنتل الجيل العاشر

في إكمال للمسيرة التي بدأتها نهاية العام الماضي قامت شركة لينوفو بالإعلان عن تدعيم مجموعة جديدة من لابتوبات ThinkPad بمعالجات إنتل من الجيل العاشر شملت سلسلة P الجديدة والجيل الثالث من X1 Extreme.

كما قالت الشركة أن جميع النسخ المحدثة بأخر المعالجات ستأتي بدعم وضع الأداء الفائق أو ما أطلقت عليه الشركة ” Ultra Performance ” والذي يعطي للمستخدم تحكماً أكثر دقة بإعدادت الأداء وفقاً لتصريح لينوفو.

وفي توضيح من المتحدث باسم الشركة لماهية وضع الأدء الجديد قال بأنه يتيح للمستخدم الخيار على سبيل المثال من تفعيل القوة القصوى لعمل معالجات الرسومات أثناء اللعب دون الاكتراث لاستهلاك الطاقة.

أما من جانب العتاد فقد جاء ThinkPad X1 Extreme بمعالج إنتل الجيل العاشر من سلسلة H vPro وهي الأعلى مع خيارات اختيار فئة تصل حتى Core i9 ودعم معالج رسومات من نفيديا GeForce 1650 Ti.

الحهاز يأتي بشاشة قياس 15.6 بوصة مع خيار لدعم تقنية اتصال LTE مفيد جداً للأشخاص الذين يعملون في الحارج أو أولئك كثيري التنقل؛ مع كونه يأتي بدعم Wi-Fi 6 بالطبع ويبدأ سعره من 1749 دولار أمريكي وسيتم الطرح في السوق خلال يوليو المقبل.

أما بالنسبة لسلسلة P فقد كشفت الشركة عن 4 طرازات وهي P17 Gen 1, P15 Gen 1, P15v Gen 1, و P1 Gen 3 والتي سيتم طرحها في السوق خلال يوليو المقبل أيضاً مع الأخذ بعين الاعتبار أسعارها التي تبدأ من 1349 دولار و 2119 دولار نظراً للتتوع الحاصل من قدرة الدعم بأنواع مختلفة من المعالجات والبطاقات الرسومية ونظام الصوت وبطاريات ضخمة 94WHr.

وكانت الشركة الصينية قد زودت ThinkPad X1 Carbon و X1 Yoga بمعالجات إنتل ” Ice Lake ” بداية يناير الماضي مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي ” رام ” تصل لحد 16 جيجا بايت وذاكرة تخزين حتى 2 تيرا بايت بسعر يبدأ من 1,599 دولار أمريكي.

المصدر

The Verge