فيس بوك تستحوذ على شركة الخرائط المصورة Mapillary

استحواذ فيس بوك على شركة Mapillary أكبر منافس لخدمة الخرائط المصورة من جوجل Street View.

أتمت شركة فيس بوك استحواذها على شركة الخرائط المصورة Mapillary والمنافسة لخدمة خرائط جوجل المصورة للشوارع Street View.

وقال يان إيرك سولم، مؤسس Mapillary: “نعلن الانضمام إلى فيس بوك في سعينا لتحسين الخرائط بكل مكان ومن أجل الجميع.”

يأتي هذا الاستحواذ ضمن سعي الشركة المتواصل لدخول عالم الخرائط لمنافسة جوجل وآبل، حيث سبق وأن طورت نظام OpenStreetMap المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعرف على الأماكن المأهولة والشوارع من خلال صور الأقمار الصناعية وقدرة أدوات الذكاء الاصطناعي التي طورتها على تحليلها، ومن ثم قامت بإتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي التي طورتها للمستخدمين حول العالم للاستفادة منها وتطوير نظام الخرائط OpenStreetMap.

وكانت Mapillary التي تأسست في مالمو السويدية تعمل على تطوير نظام خرائط مصورة في 190 دولة بالعالم من خلال جمع صور للشوارع والمناطق من المتعاونين في تلك البلدان باستخدام هواتفهم الذكية.

ومنذ عام 2013، استطاعت الشركة توفير عدد هائل من الصور للمناطق وكانت تتحها للاستخدام العام لأغراض شخصية وليست تجارية.

لكن مع انضمام الشركة إلى فيس بوك، أصبح بإمكان الجميع الاستفادة من الصور والخرائط لأغراض شخصية وتجارية على حد سواء.

ينضم هذا الاستحواذ من فيس بوك إلى قائمة طويلة من عمليات الاستحواذ التي قامت بها في الفترة الأخيرة أهمها الاستحواذ على شركة الرؤية الحاسوبية Scape Technologies في فبراير من هذا العام، والاستحواذ على شركة الألعاب الناشئة PlayGiga نهاية العام الماضي.

المصدر:

Mapillary Blog