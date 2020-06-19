خلل في واتساب يسبب إخفاء حالة الاتصال وعدم القدرة على تعديل إعدادات الخصوصية

يختبر مستخدمي أكبر تطبيقات المحادثة جماهيرية “واتساب” مشكلة غريبة في التطبيق تتمثل في اختفاء ميزة أساسية وهي علامة متصل Online وأخر ظهور والتي تظهر أعلى صندوق المحادثة من فترة تجاوزت الساعة حتى الآن.

فيما يبدو أن الخلل أثر بشكل مباشر على خيارات تعديل الخصوصية فعند محاولة المستخدم التأكد ما إذا كانت الإعدادت سليمة في خيار last Seen الظهور الأخير أو تغيير أي إعداد أخرى من الصندوق تظهر رسالة تشير لفشل العملية والمحاولة في وقت أخر كما توضح الصورة أعلاه.

ومن الظاهر أيضاً ان المشكلة لا تقتصر على منطقة معينة حيث يعاني غالبية مستخدمي التطبيق من المشكلة في أقطار مختلفة من العالم وكذلك المنطقة العربية حيث عبر كثير من المستخدمين عن اختبارهم المشكلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل خاص تويتر.

واتساب لم تعلق بعد على المشكلة حتى اللحظة كما أنه من غير المعروف حالياً ما السبب وراءها أو اذا ما كانت المنصة تختبر خصائص جديدة أو أن الخلل يرجع لمشكلة في خوادمها كما سبق وحدث أكثر مرة خلال العام الماضي وبداية العام الجاري مع تطبيقاتها المختلفة.