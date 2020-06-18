يتيح لك تطبيق HEY الجديد إدارة رسائلك الإلكترونية بطريقة منظمة ومنتجة

HEY هو تطبيق يسمح لك بالتعامل مع رسائل البريد الإلكتروني بطريقة منظمة ومنتجة مع أدوات عمل متكاملة وخيارات تنظيم عملية، فضلًا عن ميزات ذكية مفيدة للغاية، على سبيل المثال، في المرة الأولى التي يرسل لك فيها أحد الأشخاص بريدًا إلكترونيًا، يمكنك أن تقرر ما إذا كنت ستستمر في تلقي الرسائل من هذا الشخص أم لا.

أيضًا، سيدعم تطبيق HEY تصفية رسائل بريدك الإلكتروني الواردة من الأشخاص أو الخدمات المهمة ويحظر دائمًا رسائل البريد الإلكتروني التي تتعقب المستخدم، باختصار سيعمل التطبيق على تحسين إدارة البريد الإلكتروني الخاص بك.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث يُوفّر تطبيق HEY إمكانية إضافة ملاحظات وملفات شخصية إلى أي مناقشة عبر البريد الإلكتروني ومتابعتها وحتى إرسال إيصالات وتأكيدات ورسائل إلكترونية للمعاملات، ووضع كل ذلك في قسم خاص للعثور والوصول إليه بكل سهولة.

كما وهناك أيضًا خيار “الرد لاحقًا” لنقل بريد إلكتروني مخصص أسفل الشاشة كي لا تغفل عنه أو تنساه، ناهيك عن دعمه لك طلب رسائل البريد التي يجب أن تشير إليها لاحقًا على أنها معلومات سفر أو روابط مفيدة أو أرقام هواتف ,,إلخ.

أخيرًا، تطبيق HEY متاح حاليًا لنظام أندرويد كإصدار تجريبي مجاني لمدة 14 يوم، ويمكن الوصول إليه عن طريق الدعوة التي يمكن طلبها من هنا، ومن ثم تحميله من متجر جوجل بلاي عبر الرابط الموجود أسفل، على أن يدعم أندرويد 7.0 فأحدث.

تحميل تطبيق HEY على أندرويد.