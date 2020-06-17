قريبًا تطبيق Meet من جوجل سيتكامل مع Gmail

جوجل تُقدّم خدمتها Meet إلى تطبيق جيميل “Gmail” على نظامي تشغيل أندرويد و iOS.

مع بداية جائحة كورونا وفرض الحجر المنزلي، كان هناك ارتفاع مفاجئ في أدوات مؤتمرات الفيديو، حتى أصبحت بعض الأسماء مألوفة كخدمة Zoom، ومع ذلك، لا تزال جوجل وشركات أخرى تعمل على اللحاق بالركب، على سبيل المثال، جعلت جوجل إمكانية الانضمام لمكالمات الفيديو في Duo باستخدام رابط ورفعت الحد الأقصى للمشتركين إلى 32 شخص.

والآن، تعمل الشركة على دمج خدمتها الأخرى Meet “أداة المؤتمرات الموجّهة للأعمال” في تطبيقها جيميل على الهواتف المحمولة، حيث أشارت وعبر مدونتها الرسمية:

“سنُقدّم تطبيق Meet إلى Gmail على نظامي أندرويد و iOS، بحيث يمكنك بسهولة الانضمام إلى اجتماعات الفيديو من البريد الوارد، حيث في في الأسابيع المقبلة، ستلاحظ علامة تبويب Meet جديدة على تطبيق Gmail بهاتفك حيث يمكنك مشاهدة الاجتماعات القادمة المجدولة في تقويم جوجل والانضمام إليها بنقرة واحدة، مع إمكانية إنشاء اجتماعات جديدة من جي مايل عبر إنشاء رابط ومشاركته مع الآخرين”.

من ناحيته، يبدو أن جوجل تتعجّل في هذا الدعم، حيث أضافت علامة تبويب سفلية إلى جيميل لإدراج هذا التكامل، وبنفس الوقت ستجعل من الخدمة مباشرة أي مرئية للمستخدمين في الواجهة الرئيسية ولن يحتاج منهم التنقل هنا وهنا، أخيرًا، سيكون هناك أيضًا خيارًا في الإعدادات لتعطيل Meet تمامًا.

المصدر:

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