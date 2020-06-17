جوجل تُبرم شراكة مع Parallels لجلب تطبيقات الويندوز لنظام كروم

على شكل مغاير لما اعتدنا رؤيته من شركة برمجيات محاكاة أنظمة التشغيل “Parallels” والقدرة على تشغيل الويندوز على أجهزة الماك؛ عقدت الشركة تعاوناً مع شركة جوجل لتوفير دعم كافة تطبيقات الويندوز على نظام كروم والأجهزة العاملة به.

حيث يعد هذا التعاون بمثابة صفقة كبيرة لقطاع كبير ومتنوع من الأعمال بعد الدعم الذي سيتحصل عليه نظام كروم ويجعل الخيار أكبر أمام المستخدمين دون انحصار الخيار على الأجهزة ذات المكونات المعدة للعمل بالتوافق مع الويندز فقط؛ حيث ستصبح أجهزة كروم مع دعم أصلي لبرمجيات مايكروسوفت بكافة مزاياها.

فيما صرحت Parallels أن الشراكة ستنتج دعم سلسل وكامل لكاقة برمجيات مايكروسوفت أوفيس على أجهزة كروم، بينما لم تذكر كيف ستتم العملية ولم تتحدث أيضاً عن موعد توفر المزايا الجديدة سواء للأفراد أو قطاع الأعمال.

لكن على أقل تقدير يمكن توقع وصول الدعم الكامل لمنتجات مايكروسوفت على نظام تشغيل جوجل كروم بعد الخريف المقبل حيث ستبصح الأمور أكثر وضوحاً حتى وإن لم يتم الإطلاق فالشركة ستتحدث عن الموعد المقرر لتوفيرها.

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Engadget