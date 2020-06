تطبيق Duo يدعم الآن محادثات فيديو تضم أكثر من 32 شخص على نسخة الويب

رفعت شركة جوجل مقدرة تطبيق Duo ليضم أكثر من 32 شخصاً في المحادثات المرئية بعد أن وصل العدد إلى 12 في تحديث مارس الماضي.

في الأونة الأخيرة وخلال أزمة الجائحة الفايروسية والانتقال إلى العمل والدراسة عن بعد كبديل مرحلي؛ عمدت الشركات التقنية مثل جوجل وفيس بوك ومايكروسوفت إلى تطوير تطبيقات المحادثات المرئية لكي تستوعب عدداً كبيراً يفي بالغرض بعد أن سبقت منصة Zoom الجميع في هذا الصدد.

وفي ظل العمل المتواصل من الشركات التقنية لإستغلال الفرصة قامت شركة جوجل على مدار الشهرين الماضيين بتوفير ميزات جديدة في تطبيق Duo شملت الوضغ العائلي وتوفير تأثيرات بصرية مسلية إلى أن وصلت اليوم لدعم محادثات جماعية لأكثر من 32 شخص على نسخة الويب من التطبيق.

حيث أطلقت الشركة التحديث الجديد لتسويع جهات الاتصال بالتوافق مع النسخة الأخيرة من متصفح كروم كما صرحت مديرة المنتجات والتصميم وحزم الاتصال في الشركة Sanaz, Ahari Lemelson عبر حسابها في تويتر.

1/Today one of our most requested features for Duo, group calling on the web with up to 32 people, is starting to roll out on the latest version of Chrome. pic.twitter.com/hjnL96iVcz

— Sanaz (@sanazahari) June 16, 2020