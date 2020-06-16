HTC تطلق أول هاتف من الفئة المتوسطة يدعم الجيل الخامس

كشفت شركة HTC عن هاتفين جديدين، هما Desire 20 Pro و آخر من الفئة المتوسطة وهو أول هاتف من الشركة يدعم شبكات الجيل الخامس واسمه U20 5G ، وإليكم مواصفاته الفنية.

يتميز الهاتف بأنه يعمل بمعالج Snapdragon 765G الذي يأتي بمودم مدمج لاتصالات الجيل الخامس، ما يعني توفير في استهلاك الطاقة وإدارة أفضل للحرارة، مقارنة مع استخدام مودم خارجي. ويأتي هاتف U20 5G بقياس 6.8 بوصة بدقة +FHD أي 2400*1080 بكسل مع ثقب للكاميرا الأمامية التي تكون بدقة 32 ميغابكسل وتدعم أبعاد 20:9

بالخلف هناك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا عريضة 8 ميغابكسل وحساسين بدقة 2 ميغابكسل، واحد لتصوير الماكرو والآخر للعمق.

من الداخل هناك ذاكرة عشوائية 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، ويدعم منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.

يعمل iهاتف HTC بقوة بطارية 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن 18 واط. ومن أبرز سلبياته هي وزنه البالغ 215 غرام.

المصدر:

Engadget