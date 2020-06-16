منظومة متجر تطبيقات آبل “App Store” شهدت معاملات تجارية بنحو 519 مليار دولار في 2019

قالت شركة آبل اليوم أن قيمة المعاملات التجارية التي شهدها متجر التطبيقات “App Store” خلال عام 2019 فقط وصلت إلى 519 مليار دولار في صورة فواتير ومبيعات، وفق دراسة جديدة.

أُجريت الدراسة على يد خبراء اقتصاديون مستقلون في Analysis Group، وأظهرت أن تطبيقات التجارة عبر الأجهزة المحمولة (m-commerce)، وتطبيقات السلع والخدمات الرقمية، والإعلانات داخل التطبيقات كانت الفئات الأعلى قيمة في التعاملات. وتضم نتائج الدراسة مسح كامل لاقتصاد التطبيقات على المتجر في 175 بلدًا حول العالم.

ووفقًا للدراسة، فإن عمليات الدفع المباشر من آبل للمطورين على متجر التطبيقات تمثل جزءًا صغيرًا فقط عند احتساب الإجمالي الضخم للمبيعات من مصادر أخرى مثل السلع والخدمات المادية. وتبين الدراسة كذلك، أن أكثر من 85% من إجمالي المعاملات البالغة 519 مليار دولار تذهب إلى مطوّري التطبيقات الخارجيين والأعمال التجارية من مختلف الأحجام تظرًا لأن الشركة لا تتلقى عمولة إلا على الفواتير المتعلقة بالسلع والخدمات الرقمية.

بهذا الشأن، تحدث تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل، بالقول:”إن متجر آبل App Store هو مكان يجتمع فيه المبتكرون والطموحون ليُخرجوا أفكارهم إلى النور، ويستطيع المستخدمون أن يجدوا فيه أدوات آمنة وموثوقة لتحسين حياتهم. وفي الأوقات العصيبة والمضطربة، يوفر متجر App Store فرصاً مستمرة في مجالات شتى منها ريادة الأعمال والصحة والرفاهية والتعليم وخلق فرص العمل، ما يساعد الأشخاص على التكيف بسرعة مع هذا العالم المتغير. ونحن ملتزمون ببذل المزيد من الجهد لدعم مجتمع متجر App Store ورعايته، بدءاً من المطورين الفرديين والموجودين في كل بلد تقريبًا وصولًا إلى الشركات التي يعمل بها الآلاف من الموظفين، وذلك في إطار سعينا لتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي من أجل المستقبل.”

السلع والخدمات الأعلى تعاملًا على متجر تطبيقات آبل App Store

تبين الدراسة أن قيمة المعاملات التجارية التي أتاحتها منظومة متجر التطبيقات عام 2019 والبالغة 519 مليار دولار، شهدت حصول مبيعات السلع والخدمات المادية على النصيب الأكبر منها بقيمة 413 مليار دولار. وقد حققت بدورها تطبيقات التجارة عبر الأجهزة المتحركة النسبة الساحقة من المبيعات، بينها كان للبيع بالتجزئة النصيب الأكبر بمبلغ 268 مليار دولار. وتضم تطبيقات البيع بالتجزئة التطبيقات التي تمثل المتاجر التي لها مقرّات فعلية مثل كارفور بشكل رقمي، وكذلك الأسواق الافتراضية التي تبيع السلع المادية مثل Etsy، ولكن لا تشمل توصيل البقالة، والتي تندرج في فئة خاصة بها.

فيما حلّت الأنواع الأخرى من تطبيقات التجارة باستخدام الأجهزة المحمولة ضمن المصادر الأكبر للمبيعات من السلع والخدمات المادية وفقًا للدراسة. بينما بلغت نسبة تطبيقات السفر منها “الإمارات” و”المسافر” قيمة 57 مليار دولار. أما تطبيقات حجز سيارات الأجرة مثل “كريم” وFetchr فقد ساهمت بمبلغ 40 مليار دولار في صورة مبيعات، بينما بلغت مبيعات تطبيقات توصيل الطعام، بما في ذلك “طلبات” و “هنقرستيشن” قيمة 31 مليار دولار.

وتضيف الدراسة بأن فواتير السلع والخدمات الرقمية ومبيعاتها وصلت 61 مليار دولار، بما يشمل تطبيقات الموسيقى، بث الفيديو، اللياقة البدنية، التعليم، الكتب الإلكترونية والصوتية، الأخبار والمجلات، خدمات المواعدة، وغيرها. بينما أدرّت الألعاب، والتي كانت أكثر أنواع التطبيقات تنزيلًا في عام 2019، الكم الأكبر من المبيعات داخل هذه الفئة؛ أهمها لعبة Mario Kart Tour والتي كانت أكثر الألعاب تنزيلًا في 2019، ولعبة Sky: Children of the Light التي طورها ستوديو thatgamecompany وحازت على جائزة آبل عن أفضل لعبة لأجهزة آيفون في 2019.

بجانب ذلك، فقد بلغت مبيعات الإعلانات داخل التطبيقات 45 مليار دولار أتت 44% منها من الألعاب، وتعلل الدراسة ذلك بأنه عادةً ما تكون التطبيقات غير الألعاب والتي تنتج عنها مبيعات كبيرة من الإعلانات داخل التطبيقات متاحة للتنزيل والاستخدام مجانًا، وتشمل على سبيل المثال تويتر و Pinterest، كما أن هناك تطبيقات توفر بدورها عمليات شراء داخل التطبيقات للوصول للمحتوى مثل The New York Times وMLB.com.