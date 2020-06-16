سوني تؤكد تغيير شامل لواجهة المستخدم في بلايستيشن 5

عندما كشفت شركة سوني عن جهازها للألعاب والترفيه المنزلي بلايستيشن 5 قبل أيام، كان كل حديثها عن العتاد والألعاب، ولم تتحدث كثيراً عن نظام التشغيل وواجهة المستخدم، وهذا ما ستغيره بالكامل.

نائب الرئيس للتصميم في سوني Matt MacLaurin ذكر على حسابه في لينكدإن أن واجهة المستخدم سينالها تغيير شامل 100% لما هو عليه في بلايستيشن 4، كما سيتم تطبيق بعض المفاهيم الجديدة المختلفة.

مع أنه لم يكشف تفاصيل دقيقة، لكن من المؤكد أن الشركة ستعتمد على لغة تصميم جديدة كلياً، وسيكون التركيز الأكبر فيها على السرعة. حيث أن زمن استجابة بعض العناصر يقاس بالميلي ثانية.

كما كشف أنه سيكون هناك نسخة خاصة لكل مستخدم، ما يعني إمكانيات تخصيص كبيرة من ناحية التصميم الخارجي، وألمح لإمكانية إطلاق نسخة باللون الأسود.

وستكشف سوني قريباً عن نظام التشغيل الجديد على بلايستيشن 5 وواجهاته، بدون تحديد إطار زمني دقيق حالياً.

Sony's small PS5 UI teaser there pic.twitter.com/D7m6SrVfCk — Tom Warren (@tomwarren) June 11, 2020

المصدر:

The Verge