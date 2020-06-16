انستجرام تراجع خوارزمياتها لاكتشاف التحيز والتمييز ضد المستخدمين السود

بالتزامن مع الاضطرابات الحالية في الولايات المتحدة ترغب انستجرام في مراجعة وتنقيح خوارزميات لمنع التمييز ضد السود.

في عالم تحكمه الخوارزميات، ونعتمد عليها حتى في اتخاذ القرارات، تحدث بعض الأخطاء، وانستجرام تريد مراجعة ذلك لمنع التحيزات ضد فئات من المستخدمين بسبب لون بشرتهم، ولضمان المساواة في التعامل.

كشف المدير التنفيذي في شركة انستجرام، Adam Mosseri، أن الخدمة تعمل على إعادة فحص ومراجعة خوارزميات الاقتراح وسياساتها لتأكيد أنها لا تتحيز ضد بعض المستخدمين.

وستركز الشركة في المراجعة على أربعة مواضيع، الإزعاج والمضايقات، تأكيد الحساب، توزيع المحتوى، وتحيز الخوارزميات.

وأضاف أنه سيتم إعادة النظر في السياسات والأدوات والعمليات التي تؤثر على المستخدمين من ذوي البشرة السوداء ومجموعات الأقليات الأخرى على انستجرام.

ولفت إلى ظاهرة shadowbanning والتي تقوم بموجبها انستجرام بتقييم وصول بعض المنشورات ما يجعلها تبدو كأنها محظورة، وستكشف الخدمة قريباً المزيد من التفاصيل حول نوعية المحتوى الذي يتم تقليص وصوله.

ولن تكتفي انستجرام بتلك الإجراءات، بل ستعمل على تحسين أداء المنصة في تخديم الأقليات والمجموعات المختلفة مثل حركات تقبل الجسد التي تروج فكرة تقبل الجسد الطبيعي بدون الحاجة لإجراء عمليات تجميلية.

بالطبع مثل هذا العمل لن يتم حله بسهولة وسرعة، بل يجب دراسة أثر كل تغيير تجريه انستجرام في خوارزمياتها، وهذا الأثر يحتاج بعض الوقت حتى تظهر نتائجه.

المصدر:

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