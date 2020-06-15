سامسونج تكشف Galaxy S20+ 5G BTS و Buds+ BTS رسميًا

تعاون بين فرق البوب الكوري BTS وشركة سامسونج يثمر عن نسخ خاصة من Galaxy S20+ 5G BTS و Buds+ BTS.

أعلنت شركة سامسونج وبشكل رسمي عن نسخة خاصة من هاتفها الرائد جالكسي S20+ بتقنية الجيل الخامس يحمل تصميمًا مستوحى بالتعاون مع فرقة البوب الكوري BTS، وأطلقت عليه اسم “Galaxy S20+ 5G BTSEdition”. هذا الجهاز يأتي كذلك مع سماعات الشركة اللاسلكية الأحدث جالكسي بودز، لكن باسم ولون مستوحيان من فرق البوب الكوري Buds+ BTS Edition.

تتميز علب الهاتف والسماعة اللاسلكية باللون الأرجواني، وهو الحال مع ألوان الهاتف والسماعة وملحقاتها من وصلات وشاحن داخل العلب.

يأتي هاتف Galaxy S20+ 5G BTS Edition بنفس مواصفات النسخة العادية ويحمل معه دعم تقنية الجيل الخامس، كما يضيف سمات وثيمات داخلية للتطبيقات مستوحاة بنفس الألوان الخاصة بفرقة البوب الكوري الشهيرة عالميًا. كما تضيف سامسونج صورة لرأس القلب المرتبط مع الفرق أسفل فلاش الكاميرا الخلفية مع شعارها أسفل شعار سامسونج في أدنى الجهة الخلفية من الهاتف.

أما سماعة Buds+ BTS Edition فتأتي بتصميم مشابه لسماعة جالكسي بودز بلس لكن مع شعار الفرقة الكورية والقلب على جانبيها.

ستقدم سامسونج ملصقًا مجانيًا لكل معجب بالفرقة الكورية لأصحاب الطلب المسبق، فيما سيحصل أصحاب الطلب على الهاتف والسماعة على ملصقين.

يُشار أن الطلب المسبق سيفتح للمعجبين في 19 يونيو، فيما سيبدأ الهاتف بالوصول إلى المتاجر في 9 يوليو.

المصدر:

Samsung