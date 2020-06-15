جديد تطبيقات جوجل Action Blocks لإنشاء اختصارات لجميع أوامر مساعدها

تُبذل جوجل قصارى جهدها لجعل نظامها التشغيل أندرويد نظامًا شاملاً قدر الإمكان، ولذلك تم تطوير Action Blocks بشكل أساسي لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات الإدراكية، بحيث يمكن استخدام التطبيق لإنشاء جميع أنواع الاختصارات المخصصة التي تدعم جميع أوامر مساعد جوجل، ومن ثم تفعيلها أو استخدماها عند الضغط على زر واحد.

بمعنى آخر، يمكن تكوين تطبيق Action Blocks للقيام بأي شيء يمكن للمساعد القيام به بنقرة واحدة فقط، على سبيل المثال، الاتصال بأحدهم أو مشاهدة فيديو ما، أو التحكم بالأضواء أو أي شيء آخر.

وفي هذا السياق، أشارت جوجل بان تطبيقها هذا مصمم لجميع الأشخاص وبغض النظر عن الفئة العمرية والقدرات الإدراكية، حتى أنه يُمكِن للبالغين الذين يريدون طريقة بسيطة جدًا للوصول إلى الإجراءات الروتينية على هواتفهم من استخدامه.

أخيرًا، تطبيق Action Blocks متاح للتحميل مجّانًا وبشكل كامل على متجر جوجل بلاي، ويكفي للاستفادة منه، أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Action Blocks على أندرويد.