Krita تطبيق رسم رقمي من فئة سطح المكتب يصل أندرويد

Krita أو كريتا بالعربية، في الأساس هو عبارة عن برنامج مفتوح المصدر يُستخدم للرسم الرقمي الاحترافي ومعالجة الصور الرقمية على أن يتميز بدعم كبير وقوي، لذلك يُعد أفضل الخيارات المتاحة في مجاله على أجهزة الحاسوب.

الآن ولحملة أندرويد فقط، أصبح التطبيق متاحًا على متجر جوجل بلاي، وعلى عكس الإصدار في لينكس، يدعم إصدار الأندرويد حساسية الضغط للأقلام، مع توفيره مجموعة كاملة من الميزات التي تتوقع العثور عليها في نسخة سطح المكتب.

كما وأجدر بالإشارة، أن التطبيق متاح حاليًا بنسخته التجريبية “بيتا” فقط من على أجهزة اندرويد اللوحية، وهذا يعني أنه ليس مناسب للعمل الحقيقي بعد، نظرًا لأن الواجهة محسنة للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة بما في ذلك الكروم بوك، أما فيما يتعلق بنسخة الهواتف المحمولة فجاري العمل عليها.

أخيرًا، إذا كنت تستمتع بالرسم الرقمي، فيجب عليك التحقق من تطبيق Krita، على أن يكون متاح للتحميل مجّانًا مع دعمه لمشتريات داخلية اختيارية، على أن تتباين قدراته من جهاز لآخر، وذلك بناءً على مواصفات وقدرات الجهاز اللوحي.

تحميل تطبيق Krita على أندرويد.