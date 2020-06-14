انستجرام تختبر عرض قصة جديد وإضافة إرشادات حياتية وصحية في الصفحة الرئيسية

تعمل انستجرام حالياً على اختبار طريقة جديدة لعرض القصة في تطبيقها على نسخة الأندرويد عبر تضمينها في صفين أفقيين متراصين رأسياً بمجموعة تتكون من 6 قصص؛ تتيح للمستحدم تجازو أكثر من قصة دفعة واحدة عبر التمرير كما تظهر الصورة أعلاه.

الطريقة الجديدة في العرض تعد مختلفة وتشغل حيزاً أكبر من الواجهة الرئيسية بالمقارنة مع آلية العرض الأساسية بصف أفقي وحيد يعرض جميع القصص.

مما قد يعني أن المنصة تود توجيه أنظار المستخدمين بشكل أكبر نحو القصة في وقت يعمد فيه أغلب مستخدمي انستجرام إلى توثيق أحداثهم اليومية في القصص منه عبر نشر الصور على صفحاتهم الشخصية؛ بالمحصلة يمكن استغلال التصميم الجديد من قبل المنصة في عرض الإعلانات بطريقة أكثر جدوى في القصص!

من جانب أخر أظهرت المنصة اختبار ميزات جديدة أيضاً شهدها طاقم عالم التقنية وهي عبر إضافة إرشادات حياتية وصحية على الصفحة الرئيسية، بعضها متعلق مباشرة بالحالة الصحية التي يشهدها العالم من جائحة كورونا؛

أما الإرشادات الأخرى يمكن تصنيفها تحت بند نصائح العلاقات العامة والاجتماعية والتي تتعلق بشكل غير مباشرة بالحالة الصحية العالمية اليوم والسعي من المنصة للتغلب على تأثيرها في الصحة النفسية على إثر الإجراءات الوقائية من تباعد أجتماعي وحجر صحي وهاجس الخوف من المرض.

من غير الواضح بعد ما إذا كانت المنصة تود تعميم الاختبار على فئة أوسع من المستخدمين أو إطلاق الميزات السابقة للعامة كسمة في التطبيق من عدمه؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أن ليست كافة الاختبارت تصبح واقعاً في عالم المنصات الاحتماعية.

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