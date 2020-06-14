الآن النسخة الاستباقية Nightly لمتصفّح Brave متاحة على أندرويد

تمامًا كما هو الحال على سطح المكتب، بدأت متصفحات الهواتف والأجهزة المحمولة تُقدّم الإصدارات الاستباقية، المعروفة أيضًا باسم نسخ المطورين أو النسخ التجريبية، وهذه المرّة مع متصفّح Brave حيث أتاح القائمن عليه نسخة Nightly من على متجر جوجل بلاي، بالتالي يُمكِن لمستخدمي أندرويد تحميل هذا الإصدار والاستفادة منه.

وهنا تتمثّل الاستفادة في تجربة أحدث الميزات القادمة في نسخة Brave الرسمية، فضلًا عن تقديم ملاحظات تهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام، كما وبالمناسبة يُمكِن تثبيت Brave Nightly جنبًا إلى جنب مع إصدار المتصفح الرسمي.

لذلك إذا كنت من النوع الذي يحب التحقق من الميزات الجديدة قبل أن تشُق طريقها إلى الإصدار المستقر من هذا المتصفح، فستحتاج إلى تثبيت نسخة Nightly، عبر الانتقال إلى صفحة التطبيق من على متجر جوجل بلاي من هنا.