تطبيق ملفات جوجل “Files by Google” يحصل على خاصية المجلد الآمن

تختبر جوجل حاليًا ميزة المجلد الآمن والمُشفّر في تطبيقها Files by Google على أندرويد.

وفقًا لمطوري XDA، يقوم تطبيق ملفات جوجل “Files by Google” بالتقاط خاصية أمنية جديدة قادمة باسم “المجلد الآمن”، وعبرها سيتم حماية ملفاتك برمز PIN محمي ومشفّر، وجعلها في منطقة مخفية، حيث لا يمكن الوصول إليها بواسطة التطبيقات الأخرى.

من ناحيته، حملت الميزة وصف مرفق، يوضّح فيه أنها موجودة لكي تتمكن من “نقل أي ملفات تريد الحفاظ عليها محمية برقم تعريف شخصي”، كما وأشار الوصف انه في حالة نسيان كلمة المرور أو الرمز لا يمكن استرداد المجلد ومحتوياته، كذلك لنقل ملفات جديدة للمجلد الآمن سيتعين على المستخدم ادخال الرمز، كذلك نفس الحال عند إخراج أي ملف من المجلد.

أخيرًا، من التحذيرات المعتادة في النسخ التجريبية، أن مجرد اكتشاف شيء أثناء التطوير لا يعني ذلك تحققه على أرض الواقع، لذلك ربما تأتي هذه الميزة أو لا تأتي، ومن المعروف أن لسامسونج ميزة مماثلة وكذلك مدير ملفات ون بلس.

المصدر.