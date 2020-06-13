تختبر جوجل ميزة استكشاف الخريطة في تطبيقها الصور

أحد أكثر خدمات جوجل فائدة واستخدام هي خدمة صور جوجل “Google Photos”، ويعود الأمر لأسباب كثيرة، منها دعمها التخزين السحابي اللامحدود لصورك وفيديوهاتك، كذلك هي أكثر من جيدة عند البحث عن صورك القديمة.

فيما يتعلق بالأخيرة، فالخدمة قادرة على البحث عن أشياء وأشخاص وحتى مواقع، ويبدو أن جوجل حاليًا تعمل على طريقة تجعل من أمر العثور على صورك أسهل بكثير، وذلك بناءً على الموقع، ويتمثل ذلك في الميزة الجديدو “استكشاف الخريطة”.

بدوره، هذه الميزة متاحة حاليًا لعدد محدود من مستخدمي أندرويد، ويمكن تجربة حظك وتفعيلها من خلال تحميل ملف الـ APK لأحدث إصدار تجريبي للتطبيق، على كلٍ، ستظهر الخريطة الجديدة في صفحة البحث إلى جانب الأماكن، ولن تحتاج إلى البحث عن مكان لاستخدام الخريطة.

حيث كل ما عليك فعله هو النقر على زر الاستكشاف والتمرير حوله لمشاهدة “خريطة التمثيل اللوني” للأماكن التي تلتقط فيها الصور، على أن تتمكّن أيضًا من التكبير لمشاهدة الصور المنتشرة حول المدينة، أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، هذه الميزة ما زالت تحت العمل، ومن المتوقع أن تكون متاحة للجميع نهاية الاسبوع الماضي

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