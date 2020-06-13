تحدي كشف التزييف العميق يصل إلى دقة 82%

أعلنت نتائج مسابقة تحدي كشف التزييف العميق حيث وصلت دقة النموذج الفائز إلى 82% متفوقاً بوضوح على باقي النماذج التي تم طرحها واختبارها.

وتقدم للمسابقة أكثر من 2000 مطور طرحوا أكثر من 35 ألف نموذج تم اختبارها على عينة تحوي 100 ألف مقطع فيديو لمعرفة دقتها في كشف المقاطع المفبركة بتقنية التزييف العميق.

بحسب رئيس التقنية في شركة فيس بوك Mike Schroepfer فقد كانت النماذج الأولية تصل دقتها إلى 50% وهي نسبة متدنية للغاية، لكن مع تحسين الخوارزميات تم رفع الدقة لتصل إلى 59% وكان النموذج الأفضل أداءاً قد وصل إلى دقة 82.56%.

ستستخدم فيس بوك نتائج المسابقة والنماذج الفائزة بها لتحسين تقنياتها في كشف المقاطع المتداولة على الشبكة الاجتماعية والتي تم صنعها بواسطة التزييف العميق.

ستتاح عينة الفيديوهات المستخدمة في تدريب النماذج واختبارها بشكل مفتوح المصدر. وكان قد عمل أكثر من 3500 ممثل على تسجيلها وتصل مدتها إلى 38 يوم كامل.

تظهر أهمية تطوير نماذج كشف التزييف العميق بشكل خاص مع قرب الانتخابات الأمريكية، حيث تعمد بعض الجهات على تزييف مقاطع لمرشحين آخرين ويتم استخدامها للإدلاء بتصريحات مزيفة ما قد يؤثر على الشعبية والأصوات.

يذكر أن التحدي من تنظيم عدة جهات تضم فيس بوك و نيويورك تايمز و BBC وجهات أكاديمية أخرى. وبدأت في ديسمبر الماضي وانتهت يوم 31 مايو وفاز أصحاب النماذج الأفضل دقة بجائزة قيمتها مليون دولار، وتتعهد فيس بوك بتمويل المسابقة بمبلغ 10 مليون دولار.

المصدر:

Venturebeat