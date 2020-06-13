تجربة منتجات: مجموعة من الملحقات الإلكترونية قابلة للتعقيم وتقدم عديد من المزايا

اختبار لمجموعة من ملحقات أجهزة شركة آبل القابلة للتعقيم باستخدام المطهرات والتي تقدم شكل خارجي جذاب وأنيق ومزايا أخرى عديدة.

قلم أدونيت لأجهزة آيباد مع مصباح تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية Adonit Note UVC Stylus

إذا كانت جميع الأخبار عن الأوبئة والأمراض في كل مكان قد أصابتك بالهلع، فهذا المنتج على الأرجح صُمم خصيصاَ من أجلك. تتخصص شركة Adonit في تصميم وإنتاج مجموعة من الاقلام الرقمية الخاصة بالحاسبات اللوحية المختلفة، وتمتلك تشكيلة متكاملة عالية الجودة تغطي كافة إصدارات الأجهزة اللوحية مثل أجهزة آيباد واجهزة Microsoft Surface وغيرها.

قدمت الشركة مؤخراً منتجاً متميزاً للغاية هو Adonit Note UVC، ويمثل إصداراً مميزاً من القلم الرقمي Adonit Note المخصص لأجهزة آيباد. يقدم القلم خواصاً تماثل تماماً ما يقدمه القلم الرقمي الذي تنتجه آبل لأجهزتها اللوحية حيث يعتمد تقنية الاتصال الخاصة التي لا تحتاج الى البلوتوث للتواصل مع الجهاز اللوحي، كما يستفيد من تقنية الدقة المتناهية في تحديد حركة سن القلم على الشاشة وتجاهل أية لمسات اضافية من اليد أو الأصابع.

أما المميز فعلياً، فهو أن القلم يضم مصباح خاص يولد أشعة فوق البنفسجية يمكن استخدامه لتعقيم أية أجهزة إلكترونية أو أسطح يرغب المستخدم في تعقيمها. عندما يكون القلم مشحوناً بالكامل يمكنه توليد أشعة فوق بنفسجية لمدة 30 دقيقة يمكنك استخدامها لتعقيم أي شيء تريده والتخلص من الجراثيم على هاتفك وجهازك اللوحي. تشغيل مصباح الأشعة شديد السهولة و لا يحتاج إلى الجهاز اللوحي نفسه، وإنما يتم بالضغط المستمر على الزر الوحيد الموجود على القلم. يبلغ سعر هذا القلم 69 دولاراً أمريكياً، أما النسخة التقليدية التي لا تضم مصباح الأشعة فوق البنفسجية فتباع بسعر 49 دولاراً.

مجموعة منتجات Catalyst Waterproof المقاومة للماء لأجهزة آبل



مع ازدياد الوعي الصحي لدى المستخدمين وإدراكهم لحقيقة أن الهواتف المحمولة ربما تكون واحدة من الأسطح الأكثر اتساخاً بالجراثيم وعرضة لنقل العدوى، بدأ الكثيرون يتجهون إلى البحث عن أفضل الوسائل المتاحة لتعقيم هواتفهم المحمولة باستمرار.

وجهت الكثير من الشركات المنتجة للهواتف الذكية الحديثة إلى إمكانية تعقيم شاشات الهواتف الخاصة بها وفي كثير من الأحيان جسد الهاتف نفسه بالمواد المطهرة التي تحتوي على الكحول. تبقى التعليمات الدقيقة الخاصة بكل هاتف وكل شركة مختلفة وينبغي مراجعتها أولاً قبل الاقدام على تلك الخطوة خاصة مع الهواتف مرتفعة التكلفة. ولكن أحد الحلول العملية البسيطة هذة الأيام ربما تكمن في الحصول على غلاف خاص للهاتف مقاوم للسوائل كلياً ما يجعله من الممكن تعقيمه ببساطة وبالماء و الصابون وغيرها من السوائل.

تقدم شركة Catalyst من زمن طويل واحداً من أفضل خطوط المنتجات المقاومة للمياة والمتوفرة كملحقات لغالبية فئات الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، وغيرها من المنتجات الإلكترونية مثل سماعات آبل AirPods.

تجربتنا لمنتجات Catalyst Waterproof Cases جاءت مثالية لهذا الغرض مع إمكانية استخدام الماء والصابون في تنظيف الجهاز بسهولة. المنتجات متوفرة لجميع هواتف آبل، أجهزتها اللوحية، الساعات، وكذلك السماعات.

جميع الملحقات مزودة بأغطية مطاطية محكمة لجميع منافذ التوصيل والشحن، ولا تحتاج إلى واقي إضافي للشاشة حيث يتم تركيبها مباشرة على شاشة الجهاز. تستخدم الشركة أيضاً زر دائري مريح كبير الحجم من ابتكارها ليحل محل زر الوضع الصامت في الآيفون وزر الساعة الدائري. تقاوم تلك المنتجات المياة حتى عمق 100 متر للساعات، 10 أمتار للآيفون، ومترين للآيباد، و متر واحد لسماعات إير بودز.

يعيب منتجات Catalyst السعر المرتفع في حالة الآيباد حيث يبلغ سعر الغلاف المقاوم للماء 169 دولاراً أمريكياً. وتتراوح الأسعار للسماعات، الساعة والآي فون بين 24 دولاراً و 89 دولاراً.

منتجات Nomad المزودة بخاصية التتبع من Tile وبنك الطاقة المثالي

يعد بنك الطاقة Nomad PowerPack المزود بخاصية التتبع من Tile هو بنك الطاقة الأفضل الذي مررت به. يقدم بنك الطاقة سعة 9000 ميللي أمبير وهي ليست الأفضل في فئته بكل تأكيد، ولكن في المقابل فهو يقدم وحدة تتبع مدمجة من شركة Tile يمكن للمستخدم تعريفها مع هاتفه وتتبع مكان وجود بنك الطاقة في حال ضياعه. كذلك تستطيع ارسال إشعار لتقوم الوحدة باصدار صوت تنبيهي لتساعد في تحديد مكانها.

الهيكل الخارجي للباور بانك مصنوع من الكربون والمطاط ما يجعله من الممكن تنظيفه وتعقيمه وهو مضاد للصدمات ولكنه غير معزول ضد الماء في أماكن منافذ التوصيل. يباع PowerPack بسعر 119 دولار أمريكي.

إذا كانت فكرة تتبع ممتلكاتك الشخصية تستهويك، فشركة Nomad تنتج أيضاً محفظة جلدية من جلد هوروين الطبيعي المعالج لمقاومة الماء تخفي بداخلها شريحة بتقنية Tile نفسها لتتبع المحفظة وتحديد مكانها في حال ضياعها، أو ارسال التنبيهات الصوتية للتنويه عن مكان وجودها والعثور عليها. شريحة Tile تم اخفائها بجيب سري بداخل المحفظة حتى لا يتعرف أحد على وجودها. تباع المحفظة بسعر 79 دولاراً أمريكياً.

سوارات ساعة آبل من الجلد الطبيعي المعالج المضاد للماء من Monowear

نظراً لطبيعته التي تجعله يسمح بنفاذ السوائل خلاله، نادراً ما يجتمع مظهر الجلد الطبيعي الأنيق في صورة منتج مقاوم للماء والسوائل يمتاز بالعملية. تقدم شركة Monowear، التي تعمل حصرياً في مجال إنتاج سوارات ساعات آبل، مجموعة جديدة من السوارات التي تم تصنيعها بطريقة خاصة من طبقة داخلية من الجلد الطبيعي الأنيق تغطيها طبقات أخرى خارجية من مواد مختلفة مقاومة للماء وتحمل ملمساً جديداً يختلف عن ملمس الجلد.

تقدم الشركة مجموعة كبيرة من تلك السوارات التي تستخدم المفهوم ذاته وهي عالية التحمل مقارنة بالجلد التقليدي وتقدم خيارات متنوعة من الملس الخارجي والألوان. من بينها سوار Cocktail Leather Band والذي يحمل ملمساً خارجياً أشبه للحرير، وسوار Urban Canvas Band والذي يحمل ملمس خارجي خشن شديد التحمل. تتراوح أسعار السوارات بين 40-45 دولاراً أمريكياً لهذه المجموعة.