شركة سوني تكشف عن مستقبل الألعاب مع وحدة ألعابها القادمة ” PS5 “

إنطلق مؤتمر سوني منذ قليل للكشف عن سلسلة من ألعاب الجيل الخامس المتوافقة مع وحدة ألعابها المنتظرة PS5؛ حيث كشفت الشركة أيضاً عن التصميم الجديد للوحدة التي جاءت باللونين الأبيض والأسود مع إضاءة خلفية باللون الأزرق وزوايا منحية كلها أضفت رونقاً جمبلاً وبعداً مستقبلياً عليها كونها ستأتي عمودية هذه المرة مع عدد من المرفقات كسماعة الرأس وجهاز تحكم عن بعد كما هو ظاهر في الفيديو أداناه:

