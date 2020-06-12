تويتر تحذف أكثر من 170 ألف حساب ينشر الدعاية الصينية

أكثر من 170 ألف حساب تودع تويتر بعد حذفها بسبب ارتباطها مع الحكومة الصينية.

كشفت شركة تويتر أنها حذفت أكثر من 170 ألف حساب مرتبط بالحكومة الصينية. كانت تستخدم تلك الحسابات لنشر تغريدات مضللة للتأثير على الرأي العام وبعض الشخصيات لتكون بما يتوافق مع آراء الحكومة الصينية حول عدة مواضيع، بما فيها فيروس كورونا.

ومن بين الحسابات المحذوفة هناك أكثر من 23 ألف حساب عالي النشاط وكانت تمثل حسابات رئيسية لنشر المحتوى، وهناك 150 ألف حساب آخر يستخدم لترويج ما ينشر على تلك الحسابات الرئيسية.

وكانت كل من تويتر وفيس بوك ويوتيوب قد فككت شبكة من الحسابات المرتبطة بالحكومة الصينية في العام الماضي. كانت تلك الحسابات تنشر محتوى مضلل ومزيف لاسيما في السياسة للتأثير على رأي الجمهور بعدة مواضيع مثل هونغ كونغ.

وجاءت الحملة الجديدة لحذف الحسابات من المنصة بنفس السياق، لكن تلك الحسابات لم تقتصر على السياسة، بل امتدت لتشمل عدة مواضيع تهم تحسين سمعة الحكومة الصينية خارجياً، مثل التعامل مع فيروس كورونا، خاصة أن تويتر نفسه محجوب في الصين.

الجدير بالذكر أن تويتر حذفت مجموعة كبيرة من الحسابات التي يتم إدارتها والسيطرة عليها من قبل روسيا وتركيا أيضاً، وكانت تستخدم للتأثير على الناشطين السياسيين والرأي العام حول عدة قضايا بما فيها السياسية والتعامل مع الأقليات.

المصدر:

The Guardian