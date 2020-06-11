Envision TV AR تطبيق من سوني لعرض أجهزة تلفاز الشركة بالواقع المعزز

جديد تطبيقات سوني Envision TV AR لعرض أجهزة تلفاز الشركة بتقنية الواقع المعزز “AR”.

عندما نتحدث عن تكنولوجيا الواقع المعزز المعروفة اختصارًا “AR”، فأوّل شيء سنتحدث عنه هي الفائدة التي قدمتها في تخيّل الأشياء الافتراضية في العالم الحقيقي، ولحسن الحظ هناك المئات من التطبيقات التي يمكن الاستعانة بها وبنفس الوقت الاستفادة منها في هذا الشأن، EnvisionTV AR أحدث هذه التطبيقات، وهو بالمناسبة من تطوير شركة سوني.

وهنا يمكن تعريف التطبيق بأنه عبارة عن أداة مصممة توضّح للمستخدم بالضبط كيف سيبدو أحد أجهزة تلفاز سوني “Sony” في منزلك، وهنا كل ما عليك فعله هو توجيه الكاميرا إلى المنطقة التي ترغب في وضع التلفاز فيها، على أن يعرض لك هذا التطبيق بدقة كيف سيبدو التلفاز.

بالتالي، سيكون تطبيق EnvisionTV AR طريقة رائعة لمعرفة كيف سيبدو التلفاز في منزلك وكم من المساحة سيأخذ وكل ذلك وأكثر قبل أن تشتري التلفاز، أخيرًا، التطبيق متاح للتحميل مجّانًا وبشكل كامل ولا يدعم أي إعلانات.

تحميل تطبيق Envision TV AR على أندرويد.