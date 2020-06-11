منصة رسال تعلن عن إطلاق أحدث منتجاتها “Glee”

أطلقت شركة رسال ، المنصة الرقمية المتخصصة الاهداء، منتجها الجديد Glee والذي يُعد منصة رقيمة مخصصة لقطاع الشركات والمنظمات بكافة أحجامها لمساعدتها في برامج الإهداء والولاء.

وتصف شركة رسال منصة Glee بأنها مخصصة لقطاع الشركات والمنظمات بكافة أحجامها لمساعدتها في بناء برامج الإهداء والولاء والترويج والجوائز بشكل بسيط ومبتكر ومساعدتها في إهداء عملاءها، موظفيها، وشركائها بأسهل طريقة ممكنة.

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال حاتم الكاملي، الرئيس التنفيذي لشركة رسال: “هذه الخطوة هي إمتداد للخطوات السابقة لبناء منظومة متكاملة لحلول الاهداء ابتداء من متجر رسال للأفراد والذي يتوسع بشكل كبير، مرورًا بخدمة حساب الشركات والذي يمكن الشركات من إدارة طلبات الهدايا بشكل مبسط، وصولًا إلى منتج Glee والذي يتيح للشركات بناء وأعادة تصميم برامح المكافآت والهدايا بشكل يتوائم مع وربطه بأنظمة الموارد البشرية وبرامج العملاء عبر الواجهات البرمجية API، كما يتيح إمكانية الوصول لأكثر من 120 علامة تجارية و 1000 هدية ومكافأة، بالإضافة لإرسال عدد كبير من الهدايا في ثواني وإتاحة تتبع المكافئات والهدايا وقياس تفاعل المستقبلين لهذه الهدايا وعدد من المزايا والخدمات الاخرى.”

كانت شركة رسال قد تأسست مع نهاية عام 2016 لتوفير حلول وخدمات الإهداء الرقمية، حيث انطلقت من مدينة جدة لتتوسع بعدها سريعًا إلى أكثر من 40 مدينة في المملكة العربية السعودية، حتى وصلت مصر والأردن.

تقدم رسال خيارات متنوعة من الهدايا للأفراد عبر منصتها الرقمية، كما توفر حلولًا تقنية متقدمة للإهداء والمكافئات لقطاع الشركات والمنشئات الحكومية، بالإضافة لشراكاتها مع أكثر من 200 شركة وعلامة تجارية كمجموعة لاند مارك، شركة جرير، مجموعة أبيرال، النهدي، العثيم، دومينوز بيتزا، ومنصة نون، فضلًا عن كريم، مرسول، ستارز بلاي، جيوردانو، بودي شوب، وغيرها.