سناب تكشف عن تحديثات في التطبيق وتضيف العديد من المزايا الجديدة

عادت سناب شات من جديد في مؤتمرها Partner Summit المنعقد افتراضياًَ لتكشف عن دفعة جديدة من التحسينات على تصميم التطبيق والدفع بالعديد من الميزات والفلاتر المبنية مع أدوات الذكاء الاصطناعي.

أول تلك التحديثات التي حملها مؤتمر سناب هو تحديث التصميم وإضافة بعد وظيفي يسهل تجربة المستحدمين على نطاق جزئين مهمين الأول بإعادة تنظييم تموضع خارطة سناب Snap Map على الجانب الأيسر لصندوق الدردشة؛ والأخر فكان من نصيب قسم الاستكشاف Discover والذي سيسلط الضوء على محتوى سناب الأصلي.

فيما أوضحت الشركة أن عملية التنقل التلقيدية بين القسمين ستبقى متاحة للمتسخدمين مع إضافة شريط جديد سيسهل تجربتهم الاستكشاف داخله؛ هذا بالتزامن مع عمل الخارطة على تقديم بيانات حول الأصدقاء والأماكن ومشاهدة سناباتهم.

ومع الميزة الجديدة ” يحدث الآن ” سيتمكن المستخدمون من تخصيص مشاهدة سنابات معينة سواء في المنطقة التي يقطنوها وتتبع أخبارها أول بأول أو متابعة أخبار معينة أو حتى نشرات الطقس مع استغلال لشخصية المستخدم الكروتونية Bitmoji فيها.

كما أعلنت الشركة تدعيم كاميرا التطبيق بإمكانية التعرف على الكلاب والنباتات حيت يمكنها التعرف على 90% من أنواع النبانات والأشجار بالإضافة أن الفلتر المخصص للتعرف على الكلاب ” Dog Scanner ” يمكنه التعرف على 400 سلالة مختلفة منها، كما أنه يتم العمل الآن على إضافة فلتر Yuka والذي بواسطته سيتمكن المستخدم من مسح أنواع من الأطعمة للحصول على بيانات وتفاصيل مكوناتها وفعاليتها الغذائية لكنه لن يكون متاح خالياً على أمل أن يصل التطبيق نهاية العام.

ومن جانب الشراكات الأخرى التي أبرمتها الشركة فقد كشفت عن 10 ألعاب جديدة مبنية على المنصة نفسها تمكن المطورين من دمج الشخصيات الكروتونية للمستخدم داخل الألعاب، هذا بالإضافة لإتاحة استخدام كاميرا سناب من قبل المطورين من أجل تقديم ميزات وخصائص جديدة.

المصدر

SnapChat