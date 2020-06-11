تويتر تختبر الانفعالات بالرموز التعبيرية على التغريدات

مرة أخرى، تختبر تويتر إمكانية التفاعل مع التغريدات عبر الانفعالات برموز تعبيرية – كما في فيس بوك – وحتى إرسال التفاعل على شكل قصة مؤقتة Fleet.

بحسب لقطة شاشة فإن تويتر ستتيح للمستخدم ستة رموز تعبيرية مختلفة للتفاعل بواسطتها مع التغريدات. تضاف تلك الرموز لقائمة الريتويت بحيث يمكن أيضاً التفاعل عبر قصة Fleet تتضمن التغريدة المتفاعل معها.

هذه ليست المرة الأولى التي تجرب فيها تويتر التفاعل مع التغريدات عبر رموز تعبيرية. سبق وأن جربتها في عام 2015. والآن مع خاصية منع الرد على التغريدات، تبدو هذه الخاصية مفيدة أكثر، بحيث يمكن للمستخدم على الأقل إبداء ردة فعله وإن لم يتمكن من كتابة تغريدة.

كالعادة، لايوجد ما يؤكد أن تويتر قد تعتمد الميزة، أو بشكلها الحالي، لكن مبدئياً من المؤكد أن الخدمة تبحث إمكانية استخدامها.

الجدير بالذكر أن فيس بوك يختبر أحياناً الرد على التعليقات برموز تعبيرية وانفعالات جاهزة من بين قائمة مقترحة.

Twitter is working on Tweet Reactions…? pic.twitter.com/3Sb6c8cYe3 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 10, 2020

المصدر:

@wongmjane