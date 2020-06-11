تويتر تحذّر من إعادة مشاركة تغريدات الروابط بدون قراءتها

لأن العناوين كثيراً ما تكون مضللة، أو يمكن ببساطة كتابة تغريدة مضللة وإدراج رابط لمقالة ما لتشجيع المستخدمين لنشره، لكن تويتر ستحذرك أثناء عمل إعادة تغريد لتغريدة تحوي رابط قبل أن تقرأ محتوى المقالة وتضغط على الرابط.

يبدو أن تويتر اكتشفت أن نسبة جيدة من التغريدات التي تحوي روابط ويتم إعادة تغريدها، لايتم فتح وقراءة محتوى تلك الروابط. وهذا ما تريد إيقافه.

تؤمن تويتر أن مشاركة الروابط تشجع الحوار والنقاش على المنصة، لكن كيف تقوم بإعادة تغريد تغريدة تحوي رابط لمقالة قبل أن تقرأها؟

والآن عند إعادة نشر تغريدة تحوي رابط، فإن تويتر ستظهر لك رسالة تحذيرية تطلب منك فتح الرابط الخاص بالمقالة وقرائته أولاً، ومن ثم يمكنك إعادة نشرها.

تأتي هذه الطريقة الجديدة من تويتر في سبيل تشجيع البيئة الإيجابية والفعالة للمحتوى المنشور على المنصة, وبالتأكد أن الردود والتفاعلات مع التغريدات بعد قراءة محتوى الروابط، سيكون أفضل من إعادة النشر الأعمى، وهذا أيضاً يخفف من انتشار المحتوى المزيف والمضلل.

حالياً تختبر المنصة هذا الإجراء الجديد داخل الولايات المتحدة وعلى أندرويد فقط، ولا تفاصيل إن كانت ستختبرها لاحقاً على باقي المنصات وموعد إطلاقها رسمياً.

المصدر:

Twitter Support