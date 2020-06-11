تطبيق Energy Ring يدعم الآن 15 هاتف جديد

تحديث تطبيق Energy Ring يدعم الآن 15 هاتفًا جديدًا، بما في ذلك أحدث هواتف شاومي وموتورلا وهواوي والمزيد.

كانت بدايات تطبيق Energy Ring مع سلسلة هواتف جالاكسي أس 10 وجالاكسي نوت 10 فقط، وكانت مهمته الرئيسية تخصيص ثقب الكاميرا الأمامية لهذه الهواتف، حيث من المعروف أن شاشات الهواتف المذكورة تضمنت ثقب للكاميرا الامامية، ليأتي هذا التطبيق ليضع حلقة دائرية يمكن تخصيصها باللون والحركة والاستفادة منها مثلًا في معرفة نسبة البطارية.

بعد ذلك، توسّع الدعم ليطال سلسلة هواتف جالاكسي أس 20، ومن ثم أصبح يدعم اثني عشر هاتفًا جديدًا، وهذه المرة لعلامات تجارية مثل شاومي وهواوي وموتورلا، وقبل شهر من الآن، توسّع الدعم أيضًا ليدعم 4 هواتف جديدة وهي “Huawei P40 Pro و Samsung M40 و Oppo Find X2 Pro و Realme 6 Pro”.

أما اليوم، فهناك 15 هاتفًا جديدًا آخر تدخل قائمة الدعم وهي “Samsung Galaxy A60 و Moto G (8) Power و Honor Nova 4 و 5T و Xiaomi Poco X2 و Redmi K30 / i / 5G / Racing و Note 9 و Note 9 Pro و Note Pro Max و Note 9S ، Vivo Z1 Pro و Oppo Find X2”.

أخيرًا، بالإضافة إلى هذا الدعم، جعل القائمين على Energy Ring بعض المزايا المدفوعة مجّانًا بشكل كامل دون ذكرها، وللإطلاع على قائمة الأجهزة التي يدعمها، انتقل إلى صفحته من على متجر جوجل بلاي عبر رابط التحميل في الأسفل.

تحميل تطبيق Energy Ring على اندرويد.