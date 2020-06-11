أدوبي تجعل تطبيقها Photoshop Camera متاح للجميع

قامت أدوبي رسميًا بإطلاق تطبيقها Photoshop Camera لنظامي أندرويد و iOS.

أعلنت أدوبي “Adobe” لأوّل مرة عن تطبيقها Photoshop Camera أواخر العام الماضي، بعد ذلك أتاحته للتسجيل المُسبق في شهر مارس الماضي، لتُعلن اليوم عن جعل التطبيق متاح ورسميًا لجميع مستخدمي أندرويد و iOS.

أما بخصوص التطبيق، فهو قادم بمزايا قوية وفريدة من نوعها، ويمكن تعريفه بأنه عبارة عن تطبيق كاميرا ذكي مجاني يُتيح لك إضافة الفلاتر والتأثيرات لصورك، والأهم من ذلك، أنه يدعم رؤية التأثيرات والفلاتر في الوقت الحالي، أي قبل التقاط الصورة.

بالإضافة إلى ذلك، يُقدّم التطبيق مجموعة من العدسات والتي يفترض أن بعضها تم إنشاؤها من قبل الفنانين والمؤثرين، كما ويدعم التطبيق التبديل بين الفلاتر بعد التقاط الصورة، أيضًا، تتوفّر بعض من أدوات التحرير الرئيسية، كضبط اللون تلقائيًا وأداة إزالة التشويه وأداة الضوء والمزيد الذي أدعه لتكتشفه بنفسك.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، تُقدّم أدوبي تطبيقها Photoshop Camera مجّانًا ولجميع المستخدمين، ويمكنك تحميله على أندرويد و iOS ، بالانتقال من هنا أو هنا على التوالي.