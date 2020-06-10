سامسونج ستكشف عن هاتف جالكسي نوت 20 في 5 اغسطس [شائعات]

هذا العام لن يكون هناك مؤتمر كبير من شركة سامسونج لإطلاق هاتفها اللوحي جالكسي نوت 20 ، وحسب بعض المصادر فإن سامسونج تخطط لعقده في 5 اغسطس القادم والذي ستكشف فيه عن هواتف أخرى أيضاً.

حسب بعض المصادر، فإن سامسونج ستكشف عن هاتف جالكسي فولد 2 القابل للطي و نسخة الجيل الخامس من هاتف Z Flip في مؤتمر جالكسي نوت 20.

وفي حال كشفت الشركة عن هواتفها بالتاريخ المتوقع، فإنه من المحتمل بدء بيعها يوم 20 اغسطس، أي بعد اسبوعين فقط من الكشف الرسمي.

تشير التسريبات السابقة إلى أنه ليست هناك فروق جوهرية على مستوى المواصفات الفنية بين هاتف نوت 20 و إس 20، لكن الاختلافات الملاحظة ستكون بالتصميم فقط. هناك الشاشة الكبيرة في نوت، فضلاً عن القلم وحواف مختلفة عن سلسلة S.

من المحتمل أن تلغي سامسونج وضعية التقريب 100X التي وضعتها في جالكسي إس 10 ألترا.

بالنسبة للهاتفين الآخرين، لاتوجد المزيد من التسريبات سوى شائعة التخلي عن القلم في Fold 2 لحماية الشاشة المصنوعة من طبقة نحيفة للغاية من الزجاج.

المصدر:

Jon Prosser