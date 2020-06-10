جديد التطبيقات: Split Apps لتشغيل تطبيقين وعرضهما على الشاشة دفعة واحدة

Split Apps تطبيق جديد على أندرويد مهمته تشغيل تطبيقين بالتوازي مع وضع النوافذ المتعددة.

Split Apps هي أداة أنيقة لتشغيل تطبيقات متعددة بواسطة طريقة عرض تقسيم الشاشة “النوافذ المتعددة” دفعة واحدة، وتتمثّل فكرته في قيامه في الأساس بإنشاء اختصار للتطبيقين اللذين ترغب في تشغيلهما في طريقة عرض منفصلة وجنبًا إلى جنب، لذلك عند النقر فوق هذا الاختصار، سيتم عرض كلا التطبيقين على شاشتك.

على سبيل المثال، نفترض أنك ترغب في تشغيل واتس آب وفيسبوك معًا، هنا يمكنك بسهولة إعداد الاختصار الخاص بالتطبقين من داخل Split Apps، على ان يتم إنشاء هذا الاختصار من على الشاشة الرئيسية، وبمجرد الضغط على الاختصار سيتم فتح التطبقين أمامك، بحيث يأخذ كل تطبيق نصف حجم الشاشة.

وأجدر بالإشارة هنا، أن التطبيق سيدعم فقط الاجهزة التي تدعم وضع تقسيم الشاشة، وبنفس الوقت يعتمد الأمر على التطبيقات في دعمها لهذا الوضع من دعمه، أيضًا سيحتاج التطبيق إلى إذن إمكانية الوصول.

أخيرًا وللأسف الشديد، تطبيق Split Apps غير مجاني، حيث للاستفادة منه عليك شرائه بسعر 1.49$ من متجر جوجل بلاي ولمرة واحدة، على أن لا يدعم أي إعلانات، وسيعمل مع إصدار أندرويد 8.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Split Apps على أندرويد.