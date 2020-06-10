تويتر تطلق ميزة القصص Fleets رسمياً

نعم، القصص وصلت إلى تويتر أيضاً، حيث بدأت الشركة بإتاحتها رسمياً في الهند ضمن المرحلة الأولى لنشرها تدريجياً حول العالم.

وكانت تويتر قد بدأت باختبار ميزة القصص أو التغريدات المؤقتة والتي تسميها Fleets في عدة دول مثل إيطاليا والبرازيل. والآن بدأت بتوفرها في أحد أهم وأكبر الأسواق الدولية خارج الولايات المتحدة.

كالعادة، تتيح لك الميزة نشر تغريدات مؤقتة تختفي تلقائياً بعد مرور 24 ساعة. يمكنك التفاعل مع تغريدات المستخدمين بالإعجاب والرموز التعبيرية والرد عليها بحيث يصل الرد كرسالة خاصة.

وكالعادة أيضاً، تظهر قصص باقي المستخدمين في الصف العلوي من التطبيق أول فتحه كما هو الحال في انستجرام. كما يمكنك في أي مكان الضغط على صورة الملف الشخصي لمستخدم للوصول إلى قصصه بدون الحاجة للعودة لأعلى الشاشة.

مازال من غير المعلوم بعد موعد توفرها عالمياً للجميع، لكن لو أردت تجربتها الآن، عليك استخدام أحد برامج VPN واختيار شبكة من الهند.

الجدير بالذكر أن ميزة القصص لم تلقى النجاح المطلوب في بعض التطبيقات، وهذا ما يثير الشكوك، فقد ظهرت شكاوى من يوتيوب وسكايب وحتى لينكدإن من إضافة القصص لها، وهو ما قد يحصل مع تويتر أيضاً.

المصدر:

Kayvz