Visionox تبدأ التصنيع الموسع لأول حلول تضمين الكاميرا الأمامية تحت الشاشة

أعلنت شركة Visionox الصينية المصنعة لشاشات OLED عن بدئها التصنيع الموسع لأول حلول شاشات الهواتف الذكية بكاميرا مخفية تحتها؛ بعد توصلها لتقنيات تتيح توظيف الكاميرا الأمامية في الهواتف الذكية تحت الشاشة دون الحاجة لنتوء أو شق يحتويها.

China’s display manufacturers, Visionox, has just announced the world’s first mass-produced under-display camera solution. The world’s first under-display camera phone will be released. pic.twitter.com/QWkQioy2LZ

— Ice universe (@UniverseIce) June 8, 2020