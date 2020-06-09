Visionox تبدأ التصنيع الموسع لأول حلول تضمين الكاميرا الأمامية تحت الشاشة

أعلنت شركة Visionox الصينية المصنعة لشاشات OLED عن بدئها التصنيع الموسع لأول حلول شاشات الهواتف الذكية بكاميرا مخفية تحتها؛ بعد توصلها لتقنيات تتيح توظيف الكاميرا الأمامية في الهواتف الذكية تحت الشاشة دون الحاجة لنتوء أو شق يحتويها.

China’s display manufacturers, Visionox, has just announced the world’s first mass-produced under-display camera solution. The world’s first under-display camera phone will be released. pic.twitter.com/QWkQioy2LZ — Ice universe (@UniverseIce) June 8, 2020

وعرض الحساب التقني الشهير Ice universe عبر تغريدة في تويتر فيديو يعود للشركة الصينية حيث توضح فيه المبدأ العاملة فيه شاشات الكاميرا المخفية معلقاً ” إن مصنعة الشاشات الصينية Visionox أعلنت للتو عن بدء التصنيع الموسع لأول حلول تضمين الكاميرا تحت الشاشة” مضيفاً بأنه سيتم إطلاق أول هاتف في العالم بهذه التقنية.

فيما كانت شركتي شاومي وأوبو قد عرضتا نماذجاً لهواتف بكاميرا تحت الشاشة خلال العام الماضي لكن أي منها صرح حينها بأن المنتح قد يكون متاح للمستخدمين في وقت قريب نظراً لصعوبات كانت لازالت تواجهها التقنية في تضمين الكاميرا تحت الشاشة تسبب في عدم وضح الصورة وتؤثر على دقة الشاشة أبضاً؛ مما دعا Lu Weibin نائب الرئيس لشركة شاومي بالتصريح بأن التقنية تحاج مزيداً من الوقت قبل أن تصبح واقعاً.

وعلى نفس السياق كانت تقارير سابقة تحدثت عن عمل شركة سامسونج على هواتف بكاميرا تحت الشاشة؛ حيث تم ترجيح إطلاق سلسلة نوت 20 القادمة بهذه التفنية إلا أنه لا تأكيد يمكن الاعتماد عليه في وقت تشير فيه الوقائع على الأرض إلى استحالة مجازفة سامسونج بتضمين هكذا تقنية في نوت 20 القادم كونه أهم هواتفها الرائدة ويجب أن لا تشوبه أي مشاكل بما يخص الكاميرات على وجه الخصوص.

وأما بالنسبة لشاشات Visionox من المرجح جداً أن نراها خلال العام الجاري في علامات تجارية صينية مثل شاومي وأوبو حيث كانتا أول من تحدث عن التقنية وعرض نماذج أولة لهواتف ذكية تحتويها.

المصدر

Ice universe