Twobird تطبيق بريد إلكتروني جديد يتضمّن جميع أدواتك اليومية

Twobird نوع جديد من تطبيقات البريد الإلكتروني أصبح مؤخرًا متاح ورسميًا على أندرويد و iOS.

بغض النظر على اعتماد معظم المستخدمين على تطبيق جيميل في مراسلاتهم الإلكترونية، إلّا أن البعض يُحب البدائل، والتي من الممكن أن تتضمّن ميزات لا نجدها في جيميل أو غيره، Twobird أحد هذه التطبيقات والمتاح مؤخرًا بنسخته الرسمية والنهائية لمستخدمي أندرويد و iOS، وعلى عكس العديد من تطبيقات البريد الإلكتروني الأخرى، يتضمن Twobird عددًا كبيرًا من الميزات التي يمكنك الاستعانة بها في يومك.

فعلى سبيل المثال، يأتي التطبيق بواجهة نظيفة ومُنظّمة للغاية تستطيع من خلالها إنشاء رسائلك الإلكترونية بكل سرعة وسهولة، وكذلك الإطلاع على صندوقك الوارد بشكل لا مثيل له، كما وهناك أدوات إنشاء الملاحظات، وأداة تعيين التذكيرات، فضلًا عن دعمه للأدوات التعاونية مع الفريق.

وكل هذه الادوات وأكثر متاحة في بريدك الوارد، لذلك سوف نستعين بها على وجه السرعة وبدون الحاجة إلى أي تنقلات، ويمكنك أيضًا دمج الملاحظات المشتركة داخل بريدك الإلكتروني حتى تتمكن من رؤية أفكار الجميع معًا وفي الوقت الحالي.

وليس هذا فحسب، بل يدعم التطبيق الرد بسرعة عبر رمز “@”، وهناك الدعم للمناقشة عبر الرموز التعبيرية، فضلًا عن الخيار القوي والمتمثّل في تحرير الرسائل من أي اخطاء مطبعية قبل إرسالها، محاذاة بميزة جدولة الرسائل الإلكترونية أو جدولة الملاحظات لتظهر لك في بريدك الوارد في وقت لاحق، وهناك خيار تحديد الرسائل المهمة لتظهر في المُقدِمة، وميزة “Smart Unsubscribe” التي ستُساعدك في العثور على الاشتراكات غير المرغوب فيها وإزالتها.

تحميل Twobird

أخيرًا، تطبيق Twobird متاح للتحميل مجّانًا وبدون أي عمليات شراء داخلية أو حتى وجود إعلانات، ولتحميل على أندرويد و iOS، انتقل من هنا أو هنا على التوالي.