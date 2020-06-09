واتساب كانت تكشف أرقام المستخدمين في نتائج بحث جوجل

أكدت واتساب أنها أغلقت الثغرة الأمنية التي كانت تتيح الوصول لأرقام المستخدمين عبر إجراء بحث بسيط بمحرك البحث جوجل.

وكان جوجل يؤرشف أرقام هواتف المستخدمين الذين يستخدمون خاصية Click to Chat. وتسمح خاصية Click to Chat بإنشاء رابط خاص برقم هاتف المستخدم، لكن واتساب لم تمنع محركات البحث من الزحف إلى تلك الروابط بالتالي كانت قادرة على أرشفتها.

ويقول الباحث الأمني Athul Jayaram الذي كشف الثغرة أن هناك مالايقل عن 300 ألف رقم هاتف ظهرت في نتائج بحث جوجل والتي كان يمكن الوصول إليها فقط عبر البحث في المحرك بعبارة “site:wa.me”.

وكانت قد ظهرت تقارير منذ فبراير الماضي تتحدث عن هذه المشكلة الأمنية. واتخذت واتساب مجموعة من الإجراءات الأمنية لتحسين خصوصية المجموعات مثل منع دخول الغرباء عبر الدعوات.

المصدر:

TechCrunch