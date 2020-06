عداد مستخدمي تويتش يقفز 88% بإضافة 3.5 مليون منذ بداية العام

أزمة كورونا تساهم في انضمام نحو 3.5 مليون مستخدم جديد إلى منصة بث الألعاب تويتش بزيادة تقارب 88%.

تمكنت منصة بث الألعاب الشهيرة، تويتش، من إضافة نحو 3.5 مليون مستخدم جديد هذا العام بنمو وصل 87.81% مقارنة مع العام السابق، ليرتفع اجمالي عدد المستخدمين إلى 7.4 مليون مع نهاية مايو. وهو الرقم الأعلى الذي تصل إليه المنصة منذ تأسيسها.

بدأت تويتش العام مع 3.94 مليون مستخدم، ثم انخفض العدد إلى 3.75 مليون مستخدم في فبراير، لكن سرعان ما ارتفع العدد بسرعة الصاروخ في مارس ليصل 5.08 مليون في أبريل بنمو 35.4% عن فبراير، ثم ارتفع العدد ليصل 7.21 مليون في أبريل، وينتهي مع 7.4 مليون في مايو، وفقًا لما أشاره إليه تقرير Finbold.

يعود سبب الارتفاع الكبير لعدد المستخدمين على منصة بث الألعاب لانتشار وباء كورونا وزيادة الحجر المنزلي في معظم بلدان العالم.

كانت أعلى قفزة بعدد المستخدمين بيناير 2019 عندما وصل العدد 4.54 مليون مستخدم، لكن الرقم القياسي السابق تحطم هذا العام.

الألعاب الأكثر مشاهدة على تويتش

بينما ارتفع عدد المستخدمين على المنصة، تمكنت بعض الألعاب من تحقيق قفزة كبيرة في ساعات المشاهدة بين أصحاب البث؛ حيث وصلت مشاهدات Just Chatting إلى 43.2 مليون ساعة، لحقتها League of Legends مع 30.9 مليون ساعة مشاهدة، ثم GTA 5 مع 24.9 مليون ساعة مشاهدة، ولعبة Fortnite بحوالي 24.8 مليون ساعة مشاهدة، و CS: Go مع 18.2 مليون ساعة.

فيما تمكنت COD: Modern Warfare من الوصول إلى 18.4 مليون ساعة مشاهدة، ولعبة فيفا 20 وصلت إلى 8.65 مليون ساعة.

ووصلت ألعاب أخرى مثل Valorant إلى 16.5 مليون ساعة مشاهدة، وMinecraft إلى 9.84 مليون، و Dota 2 إلى 10.1 مليون.

المصدر:

Finbold